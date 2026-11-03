Ley de Ejemplaridad en San Luis: ya se tomaron 2.720 muestras para realizar narcotest

La aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia continúa avanzando en San Luis. Según informó el Gobierno provincial, durante 2026 ya se extrajeron 2.720 muestras para realizar análisis toxicológicos, en el marco de los controles obligatorios destinados a detectar el consumo de determinadas sustancias.

La normativa, impulsada por la gestión de Claudio Poggi, establece exámenes obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado y este año amplió su alcance a integrantes de la Policía, el Servicio Penitenciario y trabajadores del sistema público de salud.

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, había informado que el universo alcanzado por la ley se amplió a 12.200 personas, de las cuales se prevé seleccionar a 5.800 para realizar los estudios durante el año.

Los controles están a cargo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Consisten en análisis de orina que permiten detectar diez sustancias, entre ellas cocaína, marihuana, benzodiacepinas y otras drogas sintéticas.

La selección de las personas se realiza mediante sorteos públicos, mientras que el procedimiento contempla mecanismos de confidencialidad y la posibilidad de solicitar una contramuestra ante resultados positivos.

Durante 2025 se efectuaron 1.909 exámenes, de los cuales 48 arrojaron resultados positivos, según los datos oficiales. Para este año, el Gobierno proyecta alcanzar alrededor de 5.500 controles.

La iniciativa busca reforzar los controles sobre el ejercicio de la función pública y establecer mecanismos de prevención y actuación frente al consumo de sustancias.