Milei llegó a España para participar de la Cumbre Iberoamericana y tendrá una agenda acotada

El presidente Javier Milei llegó este miércoles a Madrid, España, para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará entre el 4 y el 5 de noviembre. El mandatario cumplirá una agenda breve, que incluye un encuentro con el titular de Vox, Santiago Abascal, y su participación en la sesión plenaria del foro internacional.

La delegación argentina arribó a la capital española pasado el mediodía, luego de realizar una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria. Allí, Milei fue recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón.

El viaje se produce en un contexto de tensión diplomática entre el Gobierno argentino y la administración española de Pedro Sánchez. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, no están previstas audiencias ni encuentros bilaterales con el rey Felipe VI ni con representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Un encuentro con Santiago Abascal

Durante su primera jornada en Madrid, Milei tiene previsto reunirse con Santiago Abascal, referente de Vox y uno de sus principales aliados políticos en España.

El encuentro se concretará en la antesala de las elecciones anticipadas españolas previstas para el 29 de noviembre. La reunión también representa una nueva oportunidad para que ambos dirigentes exhiban su sintonía política, luego de que no pudieran coincidir durante la visita anterior del Presidente argentino, en octubre.

La relación entre Milei y Sánchez atraviesa un período de distanciamiento, marcado por declaraciones cruzadas y diferencias políticas. Ambos mandatarios coincidirán en las actividades institucionales de la Cumbre, aunque no se anticipó una reunión bilateral.

La participación en la Cumbre Iberoamericana

La actividad central para el Presidente argentino será el jueves 5 de noviembre, cuando participe de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en la Galería de las Colecciones Reales.

La agenda multilateral contempla debates sobre cooperación económica, desarrollo sostenible y los desafíos vinculados con la inteligencia artificial.

Una vez finalizada la participación oficial, el vuelo presidencial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17. Está previsto que Milei arribe al país el viernes 6, alrededor de las 7:30, luego de una nueva escala técnica en Canarias.

El impacto de las elecciones en Estados Unidos

La visita también se produce después de conocerse los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata obtuvo el control del Senado y aseguró la mayoría en ambas cámaras del Congreso, según los resultados consignados por la cobertura de Noticias Argentinas.

El resultado representa un revés para el presidente Donald Trump, con quien Milei mantiene una estrecha relación política.

En ese escenario internacional, el mandatario argentino desarrollará una agenda concentrada en su participación en la Cumbre y en el encuentro con Abascal, antes de emprender el regreso al país.