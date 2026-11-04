Hissa confirmó un premio de hasta $650 mil para los municipales y anunció cuándo se pagará

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, confirmó que el viernes 13 de noviembre se pagará el Premio Anual Municipal, un beneficio económico destinado a los trabajadores que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Según informó la Municipalidad, el monto oscilará entre los $600.000 y los $650.000, dependiendo de las condiciones previstas para acceder al reconocimiento.

El anuncio da continuidad a una medida que la actual gestión viene implementando desde 2024, cuando regularizó una deuda correspondiente al premio anual de 2023, que había quedado pendiente de la administración anterior.

En noviembre de 2024, el municipio abonó el beneficio en una sola cuota, mientras que en 2025 estableció el 20 de noviembre como fecha de acreditación para los empleados de planta permanente que reunían los requisitos.

Este año, el pago se adelantará al 13 de noviembre, permitiendo que los trabajadores alcanzados por la medida reciban el ingreso adicional durante la segunda semana del mes.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el premio forma parte de las políticas destinadas al personal, junto con las actualizaciones salariales y el proceso de recategorización de los agentes.

Con esta confirmación, la Municipalidad estableció oficialmente la fecha de pago del beneficio, que no alcanza automáticamente a todos los empleados, sino a quienes cumplen las condiciones fijadas por la ordenanza correspondiente.