Prevén un miércoles ventoso y con cielo mayormente despejado en San Luis

San Luis tendrá este miércoles una jornada ventosa, con cielo parcialmente nublado durante las primeras horas y una mejora progresiva de las condiciones hacia el resto del día.

Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), durante la madrugada y el comienzo de la mañana todavía existe probabilidad de precipitaciones aisladas en algunos sectores de la provincia.

Con el avance de las horas, la nubosidad irá disminuyendo hasta dejar un cielo mayormente despejado.

El organismo advirtió además que podrían registrarse bancos de niebla en la zona centro-este y en sectores serranos durante las primeras horas.

En cuanto a las temperaturas, la mínima promedio provincial rondará los 11 grados, mientras que la máxima llegará a unos 25 grados.

El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada. Soplará predominantemente desde el sector sur, con intensidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora.

También se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, especialmente en el noreste de San Luis.

Para el jueves, la REM anticipa una jornada con buen tiempo, una mañana fresca y una tarde más cálida.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte del día, aunque hacia la noche aumentará la nubosidad en el sur provincial y podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas.

Las temperaturas previstas para el jueves se ubicarán entre los 11 y 28 grados.

El viento comenzará soplando desde el norte con intensidad leve a moderada y, durante la noche, rotará hacia el sector sur manteniendo valores similares.