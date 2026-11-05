Encapuchados atacaron un liceo en Francia, dispararon morteros pirotécnicos y provocaron un incendio

Un grupo de encapuchados irrumpió este jueves en el liceo Marie-Louise Dissard Françoise, ubicado en Tournefeuille, cerca de Toulouse, en el departamento francés de Haute-Garonne. Durante el ataque, los agresores dispararon morteros pirotécnicos y provocaron un incendio en las oficinas de atención al alumnado.

Los estudiantes fueron evacuados y los bomberos consiguieron controlar el fuego aproximadamente tres horas después. Según informó la Prefectura, los efectivos que intervinieron también fueron blanco de disparos de pirotecnia y sufrieron intentos de robo de materiales durante el operativo.

El episodio se produjo en medio de una jornada de paro general y movilizaciones en distintos puntos de Francia, en un contexto de tensión que también alcanzó a otros establecimientos educativos.

Un ataque en plena jornada de movilizaciones

El liceo se encuentra en la localidad de Tournefeuille, en las afueras de Toulouse. La irrupción de los encapuchados derivó en daños en las instalaciones y obligó a desplegar un operativo de emergencia para evacuar a los alumnos y extinguir las llamas.

De acuerdo con los reportes de medios franceses, alrededor de 30 personas participaron del ataque. Las fuerzas de seguridad intervinieron para dispersar al grupo y se registraron detenciones.

Las autoridades locales condenaron lo ocurrido y señalaron la gravedad de los hechos, tanto por los daños materiales como por el riesgo al que quedaron expuestos estudiantes y trabajadores del establecimiento.

También denunciaron ciberataques en Francia

La jornada estuvo marcada además por incidentes informáticos contra distintas instituciones y empresas.

El Establecimiento Francés de Sangre (EFS) confirmó un ciberataque que afectó el sistema de refrigeración utilizado para conservar muestras y productos sanguíneos. Los sistemas fueron manipulados de manera remota, lo que provocó un aumento de las temperaturas de funcionamiento.

Sin embargo, el organismo detectó rápidamente la alteración y aseguró que tomó medidas para evitar consecuencias sobre las muestras y los productos almacenados.

Por otra parte, el grupo bancario Crédit Mutuel Arkéa confirmó operaciones fraudulentas vinculadas con otro ciberataque. La entidad informó que el incidente fue contenido y aseguró que los fondos de sus clientes permanecían seguros.

Como medida preventiva, el banco suspendió temporalmente algunas operaciones luego de detectar la brecha de seguridad.

Los episodios se suman a otros ataques informáticos registrados recientemente contra sistemas de refrigeración de supermercados en distintos países europeos.