La Catedral de San Luis será el punto de encuentro para vivir la visita del papa León XIV

San Luis también se prepara para vivir la visita del papa León XIV a la Argentina. Con una propuesta organizada por el Gobierno provincial, a través de la Dirección de Cultos, y el Obispado de San Luis, la Iglesia Catedral será el epicentro de cuatro días de actividades religiosas y culturales para que los vecinos puedan participar del acontecimiento sin necesidad de viajar a Buenos Aires o Córdoba.

La iniciativa se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con espacios de oración, cánticos y alabanzas. También se instalará una pantalla gigante en el ingreso de la Catedral para transmitir las principales actividades oficiales del Santo Padre, incluidas las misas y la vigilia de jóvenes.

Cuatro días de encuentro y celebración

La directora de Cultos, Romina Acevedo, presentó la propuesta en una conferencia de prensa junto al párroco de la Iglesia Catedral, Daniel Chillemi.

Durante el encuentro, Acevedo invitó a toda la comunidad a sumarse a esta celebración y destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Obispado para generar un espacio de encuentro y oración.

La funcionaria señaló que la propuesta está pensada tanto para quienes viajarán a participar de las actividades en otras provincias como para aquellos que no podrán hacerlo y quieran acompañar la visita desde San Luis.

Además de las transmisiones, la agenda incluirá la participación de grupos musicales que acompañarán la despedida del Pontífice.

Una oportunidad para compartir la visita desde San Luis

Por su parte, el párroco Daniel Chillemi valoró la iniciativa y contó que inicialmente había pensado viajar a Córdoba para estar cerca del Papa, pero decidió quedarse en San Luis para colaborar con la organización.

El sacerdote destacó la importancia del acontecimiento y recordó que hace 39 años que un Papa no visita la Argentina. También señaló que el mensaje de León XIV representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las personas y promover el encuentro.

La propuesta busca convertir a la Catedral en un espacio de participación comunitaria durante los cuatro días de la visita papal, con actividades abiertas para quienes quieran vivir este acontecimiento histórico desde la provincia.