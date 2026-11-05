Poggi proyecta una refuncionalización integral del CAPS Albert Sabin de Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi visitó este jueves el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Albert Sabin, ubicado en el barrio Obras Sanitarias de Villa Mercedes, y adelantó que evaluará una refuncionalización integral del edificio. La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de atención y fortalecer el funcionamiento de un establecimiento que brinda cobertura a unas 9.600 personas.

Durante la recorrida, acompañado por la ministra de Salud, Teresa Nigra, y la directora del centro, Gissel Berti, el mandatario observó el estado de las instalaciones y recibió un informe sobre las principales necesidades edilicias y de equipamiento.

“La salud pública tiene que estar cerca del vecino, entonces el CAPS debe estar preparado”, sostuvo Poggi. En ese sentido, remarcó que los centros de atención primaria cumplen un papel fundamental porque representan el primer contacto de muchas personas con el sistema sanitario y deben estar en condiciones de responder a sus demandas.

El Gobernador también hizo hincapié en la importancia de cuidar y sostener la infraestructura pública. “El vecino no viene a un CAPS a una fiesta, llega con una angustia, entonces no le resulta confiable verlo en malas condiciones”, expresó. Además, reconoció el esfuerzo de los trabajadores que continúan prestando servicios pese a las dificultades que presenta el edificio.

El establecimiento tiene aproximadamente 40 años y, según explicó su directora, nunca atravesó una reestructuración integral. Durante la visita se observaron problemas de humedad, deterioro de distintos sectores y una pérdida de gas, entre otras dificultades que afectan las condiciones de trabajo y atención.

El CAPS Albert Sabin atiende a vecinos de los barrios Obras Sanitarias, 1.000 Viviendas, 600 Viviendas, Palitos Blancos e Hipólito Yrigoyen, entre otros sectores de Villa Mercedes. Cuenta con servicios de medicina, enfermería, obstetricia, nutrición, psicología, trabajo social, fonoaudiología y odontología.

Una evaluación edilicia realizada por personal de Infraestructura identificó la necesidad de reparar filtraciones, humedad, cielorrasos, puertas y ventanas, renovar revestimientos y mejorar las instalaciones sanitarias. También se planteó la incorporación de mobiliario y equipos de aire acondicionado, además de un estudio técnico para determinar las causas de un posible hundimiento del edificio.

A partir de ese relevamiento, Poggi anticipó que analizará junto al ministerio de Salud y el área de Infraestructura Sanitaria una intervención que podría contemplar reparaciones, ampliaciones y una reorganización de los espacios, junto con la modernización del equipamiento.

La propuesta se inscribe en una mirada más amplia sobre el funcionamiento de la salud pública provincial: mejorar los establecimientos de cercanía, garantizar condiciones dignas para los equipos sanitarios y asegurar que los vecinos encuentren respuestas en los centros de atención de sus propios barrios.