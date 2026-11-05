Visita Papal
Luján se prepara para recibir al papa León XIV
Luján se prepara para recibir al papa León XIV el próximo miércoles 11 de noviembre, cuando el Sumo Pontífice encabezará una Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. La ceremonia será el cierre de su visita a la Argentina y estará precedida por un recorrido en Papamóvil sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta el santuario.
Ante la magnitud de la convocatoria y el despliegue logístico y de seguridad previsto, las autoridades anunciaron un cronograma de cortes, modificaciones en la circulación y recomendaciones para organizar el traslado de vecinos y visitantes.
Recomiendan llegar a pie y utilizar el tren
Uno de los principales pedidos de la organización es que quienes asistan se acerquen caminando hasta el santuario. La circulación de vehículos particulares y del transporte público estará sujeta a restricciones progresivas durante los días previos al encuentro.
El tren será otra de las alternativas para llegar a la ciudad. Según lo informado, las líneas Sarmiento y San Martín aumentarán su frecuencia hasta alcanzar su máxima capacidad operativa.
La recomendación es planificar el viaje con anticipación y prever tiempo suficiente para completar a pie los últimos tramos hasta la zona de la celebración.
Cuándo comienzan los cortes de tránsito
El operativo contempla distintas etapas. Desde el sábado 7 de noviembre, a las 00, se cerrará el acceso Tótem, en la bajada WALK de la Autovía 7. Además, la calle 9 de Julio quedará habilitada únicamente para peatones en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Mitre, para facilitar el ingreso a la Basílica.
El domingo 8, a las 22, comenzará el despeje vehicular de la denominada Zona 0. El lunes 9, desde las 00, se concretará el cierre total de ese sector.
Cómo será el ingreso a la celebración
El martes 10 de noviembre, a las 16, se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján y se completará el cierre de la zona de influencia. En el perímetro se instalarán pantallas y sistemas de sonido para que los asistentes puedan seguir la celebración.
La Santa Misa está prevista para el miércoles 11, entre las 10 y las 12, en la Plaza Belgrano.
Por otra parte, las misas habituales de la Basílica serán trasladadas al Parque San Martín a partir del cierre total de la Zona 0.
Finalmente, se solicitó a la comunidad mantenerse informada mediante los canales oficiales del Municipio y organizar los desplazamientos con anticipación para participar de la visita papal.