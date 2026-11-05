Luján se prepara para recibir al papa León XIV el próximo miércoles 11 de noviembre, cuando el Sumo Pontífice encabezará una Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. La ceremonia será el cierre de su visita a la Argentina y estará precedida por un recorrido en Papamóvil sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta el santuario.

Ante la magnitud de la convocatoria y el despliegue logístico y de seguridad previsto, las autoridades anunciaron un cronograma de cortes, modificaciones en la circulación y recomendaciones para organizar el traslado de vecinos y visitantes.

Recomiendan llegar a pie y utilizar el tren

Uno de los principales pedidos de la organización es que quienes asistan se acerquen caminando hasta el santuario. La circulación de vehículos particulares y del transporte público estará sujeta a restricciones progresivas durante los días previos al encuentro.

El tren será otra de las alternativas para llegar a la ciudad. Según lo informado, las líneas Sarmiento y San Martín aumentarán su frecuencia hasta alcanzar su máxima capacidad operativa.

La recomendación es planificar el viaje con anticipación y prever tiempo suficiente para completar a pie los últimos tramos hasta la zona de la celebración.

Cuándo comienzan los cortes de tránsito

El operativo contempla distintas etapas. Desde el sábado 7 de noviembre, a las 00, se cerrará el acceso Tótem, en la bajada WALK de la Autovía 7. Además, la calle 9 de Julio quedará habilitada únicamente para peatones en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Mitre, para facilitar el ingreso a la Basílica.

El domingo 8, a las 22, comenzará el despeje vehicular de la denominada Zona 0. El lunes 9, desde las 00, se concretará el cierre total de ese sector.

Cómo será el ingreso a la celebración

El martes 10 de noviembre, a las 16, se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján y se completará el cierre de la zona de influencia. En el perímetro se instalarán pantallas y sistemas de sonido para que los asistentes puedan seguir la celebración.

La Santa Misa está prevista para el miércoles 11, entre las 10 y las 12, en la Plaza Belgrano.

Por otra parte, las misas habituales de la Basílica serán trasladadas al Parque San Martín a partir del cierre total de la Zona 0.

Finalmente, se solicitó a la comunidad mantenerse informada mediante los canales oficiales del Municipio y organizar los desplazamientos con anticipación para participar de la visita papal.