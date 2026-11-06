El riesgo país bajó a 895 puntos tras la fuerte suba que registró durante la semana

El riesgo país argentino descendió este viernes a 895 puntos básicos, luego de haber alcanzado los 927 puntos durante la jornada anterior. La baja se produjo por un rebote en los bonos de la deuda nacional, que registraron mejoras de hasta el 1,1% en las operaciones de Wall Street.

El indicador elaborado por el banco JP Morgan retrocedió 32 unidades respecto del cierre previo. Pese a esa recuperación, el nivel actual continúa entre los más elevados de los últimos meses y mantiene la atención de los mercados sobre la situación financiera del país.

Una recuperación parcial de los bonos

La mejora del indicador estuvo vinculada con el repunte de los títulos públicos argentinos que cotizan en el mercado estadounidense. Los activos habían sufrido fuertes pérdidas durante el jueves, en una jornada marcada por la incertidumbre internacional y las dudas sobre el escenario político y económico local.

Los ADRs de empresas argentinas que operan en Wall Street también mostraron una recuperación parcial después de las caídas registradas en la rueda anterior.

Sin embargo, el movimiento no alcanza todavía para revertir el deterioro acumulado durante las últimas jornadas.

La Bolsa porteña permanecerá cerrada hasta el miércoles

La actividad financiera local tuvo este viernes una operatoria limitada debido a la celebración del Día del Bancario, por lo que la Bolsa de Buenos Aires permaneció cerrada.

Según informó Noticias Argentinas, las operaciones en el mercado local no se reanudarán hasta el miércoles 11 de noviembre.

En ese contexto, las cotizaciones de los activos argentinos continuaron desarrollándose en los mercados internacionales. En el mercado cambiario, la única referencia disponible fue el dólar blue, que se ubicó en $1.540 para la compra y $1.570 para la venta.

Las dudas de los inversores siguen presentes

Pese al retroceso de este viernes, el mercado mantiene interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para sostener el rumbo económico en medio del deterioro de distintas variables.

La evolución de los bonos y del riesgo país seguirá siendo una referencia clave para medir la confianza de los inversores y las posibilidades de que la Argentina vuelva a acceder al financiamiento internacional en condiciones más favorables.