San Luis acumula 11 medallas en los Juegos Evita y tendrá nuevas chances de podio este viernes

La delegación de San Luis continúa con una destacada participación en los Juegos Nacionales Evita 2026, que se desarrollan en Mar del Plata. Después de tres jornadas de competencia, los deportistas provinciales acumulan 11 medallas: tres de oro, cinco de plata y tres de bronce. Además, varios equipos y representantes individuales se preparan para afrontar instancias decisivas este viernes.

La cosecha comenzó el martes con tres distinciones. María Paz Peralta, abanderada de la delegación, obtuvo la medalla de plata en ciclismo, en la prueba de 500 metros. Por su parte, Benicio Fernández consiguió el oro en los 100 metros y el bronce en lanzamiento de bala, ambas pruebas de atletismo adaptado.

La primera jornada también dejó un hecho histórico para el deporte provincial: San Luis presentó por primera vez un equipo femenino de rugby 7 en los Juegos Evita. El conjunto, integrado por alumnas de la escuela Mitre y preparado en las instalaciones del club Los Teros, tuvo así su estreno en la competencia nacional.

El miércoles llegaron otras cuatro medallas, pese a la lluvia que obligó a modificar parte de la programación. Camila Barile, Francesca Marino y Lupe Pérez Lanaro conquistaron el oro por equipos en gimnasia artística, nivel 1 sub 12. En natación, Josefina Gómez obtuvo el bronce en los 50 metros pecho.

El atletismo adaptado volvió a aportar al medallero con tres preseas: Tobías Gómez se consagró campeón en los 100 metros, mientras que María Luz Massi consiguió la plata en lanzamiento de bala y Luzmila La Vía obtuvo otra medalla plateada en velocidad. Gonzalo Torres también alcanzó el segundo puesto en los 100 metros.

Durante la tercera jornada, el jueves, San Luis sumó dos nuevas distinciones: una medalla de plata en judo y otra de bronce en atletismo adaptado. También debutaron los representantes provinciales en levantamiento olímpico, skate y freestyle.

Una jornada clave para buscar más medallas

Este viernes comenzará una etapa determinante para varios deportistas puntanos. El seleccionado masculino de rugby 7 disputará las semifinales desde las 10:00, con la posibilidad de acceder al partido por el título.

En bádminton, Agustín Carrizo enfrentará a su par de Neuquén en busca de un lugar en la final. La disciplina vuelve a tener protagonismo para San Luis, que históricamente consiguió buenos resultados en esta especialidad.

Además, cuatro representantes provinciales competirán en las finales de levantamiento olímpico: Ian Robles, Valentino Roth, Mateo Rosas y Bruno Rosales buscarán quedarse con las medallas de oro en sus respectivas categorías.

En beach vóley, tanto el equipo masculino como el femenino quedaron eliminados en cuartos de final y este viernes tendrán una última presentación para definir su ubicación final.

Competencia y una experiencia que también se disfruta

Más allá de los resultados deportivos, la delegación también atraviesa una experiencia que combina competencia, convivencia y nuevas amistades. Después de dos jornadas marcadas por el frío y las lluvias, el sol volvió a salir en Mar del Plata y muchos de los jóvenes pudieron disfrutar de la playa una vez finalizadas sus pruebas y partidos.

Uno de ellos es Inti Mitchell, representante de Balde en beach vóley, quien destacó la posibilidad de representar a su localidad y compartir la experiencia con sus compañeros. “Juego al vóley desde los 5 años y estoy muy contento de representar a mi pueblo, que es Balde”, contó.

Los Juegos Nacionales Evita continuarán hasta este sábado, cuando se conocerán los resultados definitivos de las distintas disciplinas. Mientras tanto, San Luis afrontará la recta final con 11 medallas en su haber y varios representantes todavía en carrera por nuevos podios.