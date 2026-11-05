POLÍTICA HABITACIONAL
Poggi entregó 10 viviendas en Fraga y las familias pasarán la Navidad en sus nuevos hogares
El gobernador Claudio Poggi entregó este jueves diez viviendas en Fraga, en el marco del programa habitacional ‘Tenemos Futuro’. Las familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares y podrán celebrar la próxima Navidad bajo su propio techo.
Los adjudicatarios habían sido sorteados y cumplieron con los requisitos establecidos por la Ley de Viviendas: acreditar al menos diez años de residencia en San Luis y no contar con una propiedad.
Durante el acto, Poggi recordó que tres meses atrás había anunciado que las viviendas serían entregadas el 5 de noviembre. “Estamos cumpliendo la palabra empeñada. Hoy 5 de noviembre, entregamos la casa”, expresó.
Las unidades habitacionales fueron ejecutadas por la Municipalidad de Fraga, con financiamiento del Gobierno provincial. El mandatario destacó que esta modalidad permitió generar empleo local y movilizar la actividad económica vinculada a la construcción.
Por su parte, el intendente Gastón Argenio remarcó que la localidad atravesó ocho años sin nuevas entregas de viviendas y anticipó que existen otros proyectos habitacionales en marcha.
La jornada estuvo marcada por la emoción de los beneficiarios. Uno de ellos, Carlos Barzola, incluso llegó con un camión de mudanza y recibió la colaboración del Gobernador para descargar sus muebles.
“Es un día muy importante para mí y mi familia. Estamos muy contentos, esperábamos este momento hace bastante tiempo”, expresó el flamante adjudicatario.
Poggi también ratificó la continuidad del programa ‘Tenemos Futuro’ y adelantó que trabajan junto al Municipio para disponer de nuevos terrenos destinados a la construcción de más viviendas.