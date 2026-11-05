Poggi defendió el uso de la inteligencia artificial en las aulas y anunció más capacitaciones

El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves una conferencia sobre inteligencia artificial y educación en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), donde ratificó la decisión del Gobierno provincial de incorporar nuevas tecnologías al sistema educativo, con los docentes como protagonistas.

La exposición se desarrolló durante la Segunda Jornada de Responsabilidad Social Universitaria, bajo el lema La IA al servicio de la sociedad, que reunió a especialistas, estudiantes y profesionales.

“La inteligencia artificial no reemplaza al docente, sino que lo potencia”, afirmó Poggi, al destacar que la Provincia decidió abordar esta transformación tecnológica desde una perspectiva humana.

Durante su presentación, el mandatario repasó los resultados de la Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza e Innovación Educativa, que el Gobierno desarrolla junto a la Universidad Austral.

Según detalló, 10 mil docentes se inscribieron en la capacitación, sobre un universo de aproximadamente 13.500 educadores de establecimientos públicos y privados de San Luis.

De ese total, 4.750 completaron la primera cohorte y otros 5.000 cursan actualmente la segunda. Además, anunció que durante el primer semestre de 2027 se desarrollará una tercera instancia para alcanzar a todos los docentes interesados.

El Gobernador también vinculó la incorporación de estas herramientas con los avances en alfabetización. Señaló que, según las mediciones provinciales, la comprensión lectora en alumnos de primero, segundo y tercer grado pasó del 35% en abril de 2024 al 85% en abril de 2026.

En ese sentido, sostuvo que comprender textos y desarrollar pensamiento crítico resulta fundamental para utilizar correctamente la inteligencia artificial y verificar la información que produce.

Finalmente, Poggi planteó que uno de los próximos desafíos educativos será fortalecer la inteligencia emocional, como complemento de las nuevas tecnologías.

“El docente sigue siendo el centro del aula, la IA entra al aula a través del profesor”, remarcó, al reafirmar la importancia de mantener el vínculo humano en los procesos de enseñanza y aprendizaje.