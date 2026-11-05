River venció a Aldosivi y cerró la fase regular del Clausura en el cuarto puesto

River volvió al triunfo este jueves y derrotó 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, por la 16ª y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tuvo que esperar hasta el tramo final del partido para quebrar a un rival que ya había perdido la categoría antes de este encuentro.

Lucas Beltrán abrió el marcador a los 30 minutos del segundo tiempo, luego de un penal sancionado tras la intervención del VAR por una mano dentro del área.

Fue además el primer gol del delantero desde su regreso a River, después de 16 partidos.

Ya sobre el cierre, Ángel Correa convirtió el 2-0 definitivo tras una asistencia de Francisco Ortega y aseguró los tres puntos para el conjunto de Núñez.

River había sido superior durante buena parte del encuentro, aunque volvió a mostrar dificultades para transformar su dominio en situaciones claras.

Thiago Almada tuvo una de las oportunidades más importantes del primer tiempo con un tiro libre que impactó en el travesaño, mientras que Lucas Acosta respondió ante varios intentos del visitante.

Aldosivi estuvo cerca de sorprender en el complemento cuando logró convertir, pero la jugada fue revisada por el VAR y el tanto terminó anulado por posición adelantada.

Pocos minutos después llegó la acción que abrió el partido. El árbitro Bryan Ferreyra fue convocado por el VAR, revisó una mano en el área y sancionó el penal que Beltrán transformó en el 1-0.

Con la victoria, River alcanzó los 26 puntos y se mantiene en el cuarto lugar de la Zona B, posición que le permitiría jugar como local en los octavos de final.

La ubicación definitiva dependerá del cierre de la fecha. Belgrano todavía debe disputar su partido ante Gimnasia y podría alterar el orden únicamente ante una diferencia amplia en el resultado.

El próximo rival de River surgirá de la definición de la Zona A. El formato de los playoffs establece que el cuarto de un grupo debe enfrentar al quinto de la zona opuesta.

Para el Millonario, el triunfo representa además una recuperación después de la derrota en el Superclásico y le permite llegar con una victoria al comienzo de la etapa eliminatoria del Clausura.

Aldosivi, en cambio, cerró su participación en Primera División después de que su descenso ya hubiera quedado confirmado en la jornada anterior.