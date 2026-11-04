Nico Paz marcó un golazo en la Champions y emocionó a todos con un homenaje a Jesús de Miguel

Nico Paz fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de la jornada de Champions League. El mediocampista argentino marcó un golazo para el Como de Italia frente al Lens de Francia y le dedicó su conquista a Jesús de Miguel, el futbolista español que falleció el martes a los 30 años.

A los 40 minutos del primer tiempo, el argentino recibió una asistencia de Anastasios Douvikas y sacó un potente remate de zurda para establecer el 3-0 parcial del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas.

Sin embargo, lo más conmovedor llegó durante el festejo. Paz mostró una camiseta con una fotografía de Jesús de Miguel y la frase “Descansa en paz”, en un gesto que rápidamente recorrió las redes sociales.

El homenaje tuvo un significado especial para el argentino, nacido en Santa Cruz de Tenerife. Su padre, Pablo Paz, jugó en el club español y el propio Nico realizó parte de su formación futbolística en sus divisiones inferiores antes de incorporarse al Real Madrid.

Jesús de Miguel murió después de sufrir un violento choque con el arquero Jesús Owono, durante un encuentro entre Tenerife y Andorra por la Segunda División española. El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio, recibió asistencia médica y fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció.

El futbolista argentino ya había expresado públicamente su tristeza por la noticia y enviado sus condolencias a los familiares y amigos del jugador.

Con su dedicatoria en plena Champions League, Nico Paz convirtió un festejo deportivo en un sentido reconocimiento, que volvió a poner de manifiesto la conmoción que generó la tragedia en el fútbol internacional.