Las Palmas dejará de lado su histórica rivalidad con Tenerife para homenajear a Jesús de Miguel

La rivalidad entre Las Palmas y Tenerife quedará en segundo plano este domingo, cuando el conjunto amarillo salga a la cancha con una camiseta que representa los colores de su clásico adversario. La decisión forma parte de un homenaje a Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció tras sufrir un fuerte golpe durante un partido de la Segunda División española.

La Unión Deportiva Las Palmas confirmó que utilizará su tercera equipación, de color blanco con una franja azul, en el encuentro frente al Eldense, correspondiente a la fecha 13 de LaLiga Hypermotion. Habitualmente, el equipo de Gran Canaria viste de amarillo, pero decidió cambiar su imagen para expresar su solidaridad con el club rival y el entorno del futbolista.

«Este domingo, nuestros colores son estos. En homenaje a Jesús de Miguel», publicó la institución en sus redes sociales, junto a una imagen del plantel con la camiseta elegida. El club explicó que la iniciativa busca transmitir su respeto y acompañamiento a los familiares, amigos, compañeros y simpatizantes del Tenerife.

De Miguel tenía 30 años y jugaba en el Tenerife. Falleció como consecuencia de las lesiones sufridas durante un encuentro ante el Andorra, después de protagonizar un choque con el arquero Jesús Owono, quien salió a despejar una pelota y lo impactó con la rodilla en el tórax.

El episodio provocó una profunda conmoción en el fútbol español y generó numerosas muestras de solidaridad. Las Palmas también había expresado sus condolencias tras conocerse la muerte del delantero.

El homenaje se realizará el domingo 8 de noviembre en el estadio Gran Canaria, cuando Las Palmas reciba al Eldense. Además, ambos clubes solicitaron autorización para detener el juego en el minuto 9, en referencia al dorsal que utilizaba De Miguel en el Tenerife.

Más allá de la rivalidad histórica entre los dos equipos de las Islas Canarias, el gesto busca transmitir un mensaje de unidad en un momento de dolor para el fútbol español.