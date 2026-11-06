La causa contra Adorni podría cambiar de fuero y pasar a la Justicia Penal Económica

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni podría tomar un nuevo rumbo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa deje los tribunales de Comodoro Py y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, al considerar que no existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.

El dictamen sostiene que las pruebas incorporadas al expediente no permiten acreditar que el incremento patrimonial investigado se haya producido como consecuencia del ejercicio de un cargo público. No obstante, el fiscal planteó que deben analizarse posibles irregularidades tributarias.

La decisión final quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el pedido de cambio de competencia y dispone la remisión del expediente.

La explicación de Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin

Uno de los puntos centrales de la investigación estuvo relacionado con el origen del dinero utilizado para afrontar distintos gastos y adquisiciones inmobiliarias, entre ellas una propiedad en el country Indio Cuá y un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Ante los requerimientos judiciales, la defensa de Adorni sostuvo que una parte importante de esos fondos provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada al Gobierno.

Según esa explicación, el exfuncionario había invertido aproximadamente 200.000 dólares en ocho billeteras de criptomonedas. Años después, al liquidar esos activos, habría obtenido USD 591.544,61.

Pollicita analizó las direcciones de Bitcoin y la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete. A partir de las pruebas disponibles, consideró que no fue posible refutar la explicación de la defensa ni demostrar que los fondos cuestionados se hubieran generado mediante un enriquecimiento injustificado durante su desempeño como funcionario.

La investigación no está cerrada

El eventual cambio de fuero no representa un sobreseimiento ni significa que la Justicia haya descartado todas las posibles irregularidades.

Por el contrario, el fiscal consideró que corresponde profundizar el análisis sobre la situación tributaria de Adorni y determinar si existieron ingresos, activos o movimientos financieros que debieron ser declarados ante los organismos correspondientes.

De esta manera, la investigación podría continuar bajo una hipótesis diferente: la posible evasión impositiva.

Ariel Lijo deberá resolver el futuro del expediente

El pedido de Pollicita deberá ser evaluado por el juez Ariel Lijo. Si acepta el planteo, la causa será remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, que deberá determinar si existen elementos para avanzar con una investigación por posibles delitos tributarios.

Por ahora, el expediente continúa abierto y la definición judicial marcará el próximo paso en una causa que comenzó con sospechas sobre la evolución patrimonial del exfuncionario y que ahora podría concentrarse en el origen y la declaración de sus fondos.