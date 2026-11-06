El calentamiento global no da tregua y 2026 superará los 1,5 °C por segundo año en la historia

El calentamiento global continúa avanzando y las proyecciones científicas encendieron una nueva señal de alarma. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, existe una certeza superior al 99% de que 2026 finalizará con una temperatura media mundial por encima de los 1,5 grados Celsius respecto de los niveles preindustriales.

De confirmarse la estimación, será el segundo año calendario en superar ese registro, después de 2024. Además, el organismo considera que 2026 tiene alrededor de un 80% de probabilidades de convertirse en el segundo año más cálido desde que existen mediciones y un 20% de posibilidades de igualar o superar el récord de 2024.

La predicción se elaboró a partir de los datos registrados hasta octubre y contempla que la temperatura media anual se ubique entre 1,56 y 1,61 grados por encima de los valores preindustriales.

Octubre marcó un nuevo récord mundial

El informe de Copernicus también reveló que octubre de 2026 fue el más cálido registrado a nivel mundial para ese mes. La temperatura media del aire en superficie alcanzó los 15,35 grados Celsius, es decir, 1,75 grados por encima del promedio preindustrial.

Se trató, además, del tercer mes consecutivo en el que la temperatura global superó el umbral de 1,5 grados. La última secuencia de al menos tres meses por encima de ese nivel había finalizado en abril de 2025.

Otro dato preocupante surgió de los océanos: la temperatura media de la superficie del mar, fuera de las regiones polares, llegó a los 20,95 grados, el valor más alto registrado para un octubre.

El promedio de los últimos cuatro años también superará los 1,5 grados

La preocupación de los especialistas no se limita a la temperatura de un año en particular. Copernicus proyectó que el promedio global correspondiente al período 2023-2026 también superará los 1,5 grados respecto de los niveles preindustriales.

Este dato resulta especialmente relevante porque permite observar la persistencia del calentamiento y no solamente los registros excepcionales de un año.

El umbral de 1,5 grados está vinculado con el objetivo establecido en el Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura global. Sin embargo, los científicos distinguen entre superar ese nivel durante un año calendario y hacerlo de manera sostenida durante períodos prolongados, que es el criterio utilizado para evaluar el cumplimiento del objetivo climático.

El Niño suma presión sobre un planeta cada vez más cálido

Copernicus también advirtió que las condiciones de El Niño continúan intensificándose en el océano Pacífico tropical y aportan calor adicional a un sistema climático que ya registra temperaturas elevadas por la influencia de las actividades humanas.

En octubre, la anomalía de temperatura de la superficie del mar en la región Niño 3.4 alcanzó los 3,21 grados, un máximo histórico para ese indicador.

El organismo señaló que la combinación de un océano excepcionalmente cálido y el calentamiento provocado por las emisiones humanas está contribuyendo a mantener las temperaturas globales en niveles extraordinarios.

El escenario vuelve a poner en evidencia la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en medidas para limitar el calentamiento, mientras los registros científicos muestran que los valores extremos se vuelven cada vez más frecuentes.