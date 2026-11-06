Lo captaron comiendo guiso directamente de una olla mientras manejaba y recibió una multa

Un conductor fue multado en la localidad rionegrina de Villa Regina luego de que una cámara de seguridad lo registrara mientras manejaba y comía guiso directamente de una olla. La particular escena quedó registrada por uno de los dispositivos del sistema de radarización y derivó en una sanción de las autoridades de Tránsito.

El hecho fue captado sobre la Ruta Nacional 22, donde funciona una cámara que comenzó a operar el pasado 30 de octubre. De acuerdo con medios locales, se trataría de la primera multa aplicada en la zona desde la puesta en marcha de estos controles.

La imagen que llamó la atención de las autoridades

La secuencia muestra al automovilista realizando dos actividades al mismo tiempo: conducir y comer directamente de un recipiente que llevaba consigo. La situación llamó la atención por lo inusual de la conducta, pero también por los riesgos que implica para la seguridad vial.

Las autoridades advirtieron que realizar actividades ajenas a la conducción puede reducir considerablemente la capacidad de reacción, dificultar las maniobras y aumentar las posibilidades de protagonizar un accidente.

El riesgo de las distracciones al volante

Más allá de lo curioso del episodio, el caso volvió a poner el foco en la importancia de mantener la atención durante la conducción.

Comer, manipular objetos o realizar cualquier otra actividad que desvíe la concentración puede comprometer la capacidad de respuesta ante una situación imprevista en el tránsito.

La sanción se produjo en el marco de la implementación de nuevos controles viales en Villa Regina, donde las cámaras comenzaron a funcionar recientemente para detectar infracciones y promover una conducción más segura.