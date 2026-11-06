Revelaron nuevos detalles sobre la muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter Jr. en Breaking Bad

A casi un mes de la muerte de RJ Mitte, el actor que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, se conocieron nuevos detalles a partir de un informe policial del condado de Cameron, en Texas, Estados Unidos.

Según publicó el medio estadounidense Page Six, el documento oficial estableció que el artista murió por suicidio mediante ahorcamiento. Mitte fue declarado muerto a las 13:32 del 12 de octubre, a los 34 años.

Las autoridades también habían solicitado una autopsia y estudios toxicológicos para reconstruir las circunstancias del hecho. Sin embargo, los resultados de esos procedimientos no figuran en los registros a los que tuvo acceso el medio.

La causa de muerte ya había sido confirmada por Sean Reilly, representante del actor, a través de un comunicado difundido después del fallecimiento. En ese mensaje, lo describió como un artista querido, filántropo y comprometido con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Su papel en Breaking Bad y el reconocimiento internacional

RJ Mitte se hizo conocido en todo el mundo por interpretar a Walter “Flynn” White Jr., el hijo del protagonista de Breaking Bad, Walter White, encarnado por Bryan Cranston.

El actor se incorporó a la producción cuando tenía 14 años y participó en sus cinco temporadas, emitidas entre 2008 y 2013. Su personaje tenía parálisis cerebral, al igual que Mitte, quien utilizó su propia experiencia para aportar autenticidad a la interpretación.

La condición también marcó parte de su recorrido fuera de la ficción. El artista se convirtió en un referente de la inclusión y trabajó para ampliar la representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Las despedidas de sus compañeros de elenco

La noticia de su muerte generó repercusiones entre quienes compartieron con él el rodaje de la serie. Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la ficción, expresó públicamente su dolor y recordó que lo conoció cuando era apenas un adolescente.

El protagonista de Breaking Bad destacó su entusiasmo, su determinación y el compromiso con el que afrontó los desafíos de la carrera artística. También recordó el vínculo que mantuvieron después de finalizar la producción.

Otros integrantes del elenco, como Aaron Paul y Dean Norris, también compartieron mensajes de despedida y expresaron su tristeza por la pérdida del actor.

Además de su trabajo en televisión y cine, Mitte participó en distintas iniciativas vinculadas con la concientización sobre la discapacidad y la inclusión. Su trayectoria dejó una marca tanto en la serie que lo llevó a la fama como en las organizaciones con las que colaboró.