Más de la mitad de los argentinos considera importante la llegada del papa León XIV

La llegada del papa León XIV a la Argentina genera expectativa en buena parte de la sociedad. Según un relevamiento de la consultora Delfos, el 55,7% de los argentinos considera que su visita tiene mucha o bastante importancia para el país, mientras que el 33,1% entiende que tendrá poca o ninguna relevancia.

El estudio también midió cuánto conocen los ciudadanos sobre el acontecimiento. El 67,5% de los encuestados está al tanto de la llegada del Sumo Pontífice y conoce algunos detalles de su agenda. Otro 30,6% sabe que visitará el país, aunque desconoce las precisiones de su recorrido.

León XIV arribará este domingo 8 de noviembre y permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11, en una visita que incluirá actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Más de cuatro millones quieren participar de la visita

Uno de los datos más significativos del relevamiento es la cantidad de argentinos que manifiestan interés en acercarse presencialmente a alguna actividad o recorrido del Papa. La cifra proyectada alcanza a 4.213.242 personas.

Al desglosar las respuestas, el 14,3% aseguró que ya decidió asistir a alguno de los encuentros, mientras que el 12,1% afirmó que probablemente lo hará. En conjunto, representan el 26,4% de los consultados.

En contraste, el 58,4% manifestó que no tiene previsto participar de manera presencial.

Buenos Aires, Luján y Córdoba, los puntos de mayor convocatoria

La encuesta también identificó los lugares que concentran mayor interés entre quienes planean acercarse a ver al Pontífice.

La Ciudad de Buenos Aires encabeza las preferencias, con el 42,8% de las menciones. En segundo lugar aparece la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con el 31%, mientras que Córdoba reúne el 26,2%.

En el caso de la provincia mediterránea, el estudio estima que 1.099.658 personas estarán presentes en la ciudad de Córdoba, una cifra equivalente al 60% de su población.

Qué imagen tienen los argentinos del Papa

El trabajo de Delfos también consultó sobre la percepción que existe de León XIV. El 54% de los encuestados manifestó tener una imagen positiva del Pontífice: el 24,9% la calificó como muy buena y el 29,1% como buena.

Por otra parte, el 8,2% expresó una opinión negativa, el 14% sostuvo una postura neutral y el 23,8% reconoció no tener una valoración definida.

Finalmente, el relevamiento indagó sobre las creencias religiosas de la población y encontró que uno de cada cinco argentinos se considera no creyente o entiende que no cuenta con elementos suficientes para creer en Dios.

Los resultados muestran que la visita papal despierta un interés mayoritario, aunque convive con distintas percepciones sobre su importancia religiosa, social e institucional para el país.