La querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para Pity Álvarez

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez ingresó en la etapa de alegatos y la querella solicitó este viernes una pena de 11 años y dos meses de prisión para el cantante. El pedido fue presentado por el abogado Fabián Améndola, representante de la familia de Cristian Díaz, quien murió tras recibir cuatro disparos en julio de 2018.

La exposición se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Además de la condena, el letrado pidió que, si el músico resulta declarado culpable, pueda cumplir la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario y realizar salidas laborales para reparar económicamente el daño causado a los damnificados.

El crimen por el que está acusado

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano. Allí, Cristian Díaz fue asesinado de cuatro disparos.

La acusación sostiene que Álvarez fue el autor del homicidio. Durante su declaración ante el tribunal, el lunes pasado, el músico dio su versión de lo sucedido y aseguró que se sintió acorralado por la víctima.

“Se sintió acorralado por un tipo peligroso”, indicó al reconstruir lo ocurrido. También sostuvo: “Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos”.

Cómo continuará el juicio

El proceso continuará el miércoles 11 de noviembre, cuando será el turno de los alegatos del fiscal Sandro Abraldes. La Fiscalía acusa al músico por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Posteriormente, el viernes 13, expondrán los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, representantes legales de Álvarez.

Con las exposiciones de las partes, el juicio avanzará hacia su resolución. Por el momento, el pedido de 11 años y dos meses corresponde exclusivamente a la querella y no representa una condena: la decisión final estará a cargo del tribunal.