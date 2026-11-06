Tesla confirmó que llegará a la Argentina el 20 de noviembre y ya se estiman los precios de sus autos

Tesla confirmó oficialmente la fecha de su llegada a la Argentina. La compañía estadounidense anunció que el próximo 20 de noviembre comenzará su desembarco en el mercado local, con un primer espacio de exhibición en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires.

La fecha fue comunicada a través de un video publicado en la cuenta de Tesla para Latinoamérica. En el spot, uno de los vehículos de la marca recorre distintos escenarios del país, entre ellos el Congreso Nacional, Caminito de La Boca y paisajes de la Patagonia. La publicidad cierra con un mensaje breve: “Hola Argentina”.

El anuncio marca el inicio de una operación que tendrá dos etapas. En la primera, la empresa habilitará un espacio en el nivel 1 de Unicenter, donde exhibirá dos vehículos. Para 2027 está prevista la apertura del punto de venta formal y de un sector destinado a pruebas de manejo, con diez unidades disponibles en el estacionamiento H.

Cuánto podrían costar los autos de Tesla en Argentina

Aunque la compañía todavía no publicó los precios para el mercado argentino, ya existen estimaciones sobre los valores que podrían alcanzar sus vehículos.

Como referencia, en Estados Unidos el Tesla Model 3 se comercializa con precios que van desde los US$36.990 hasta los US$54.990. Por su parte, el Model Y tiene valores de entre US$39.990 y US$61.990, mientras que la pickup eléctrica Cybertruck se ubica en un rango de US$74.990 a US$99.990.

De acuerdo con las estimaciones difundidas, las versiones de entrada de gama podrían llegar al país con valores de entre US$42.000 y US$45.000, en caso de ingresar bajo el régimen de exención del arancel extrazona del 35%. A esos montos se les deberán sumar los impuestos nacionales, provinciales y municipales, incluido el IVA del 21%.

Por el momento, no hay una lista oficial de precios ni una confirmación sobre cuáles serán los modelos que integrarán la oferta inicial de la marca.

Los cambios que facilitaron el desembarco

La llegada de Tesla también se vincula con modificaciones en las condiciones para importar vehículos eléctricos. Entre ellas, se elevó a US$35.000 el valor FOB máximo para acceder al cupo de 50.000 unidades anuales que pueden ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%. El límite anterior era de US$16.000.

Además, los vehículos fabricados bajo las normas de seguridad de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) cuentan con aprobación automática, lo que elimina la necesidad de tramitar las licencias de configuración de modelo (LCM) y de configuración ambiental (LCA).

La instalación en Unicenter se realizará bajo el esquema comercial que Tesla utiliza en otros mercados, con espacios propios de exhibición y venta, sin recurrir a una red tradicional de concesionarias.

De esta manera, el 20 de noviembre marcará el comienzo de la presencia física de la automotriz en el país, mientras que la comercialización y las pruebas de manejo quedarán para una segunda etapa, prevista para el próximo año.