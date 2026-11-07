Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier y otros cinco imputados irán a juicio oral

La causa por el femicidio de Agostina Vega tendrá un nuevo avance judicial. La Justicia confirmó que Claudio Gabriel Barrelier, señalado como el principal responsable del crimen de la adolescente, irá a juicio oral junto a otras cinco personas acusadas de encubrir el hecho.

La decisión fue tomada por el juez Juan Manuel Fernández López, quien rechazó de manera íntegra las oposiciones presentadas por las defensas y por la querella particular. De esta manera, ratificó el requerimiento de la Fiscalía de Instrucción y consideró que existen elementos probatorios suficientes para que las responsabilidades penales sean debatidas en un juicio público.

Barrelier llega a esta instancia procesado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género, en perjuicio de Agostina. Además, deberá responder por privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de abuso sexual agravado por el uso de arma contra Milagros Melgarejo, en otra causa.

Quiénes son los otros cinco imputados

El proceso también alcanzará a Marianela Soledad Palmero, Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Eugenia Ludmila Ascarruz y Matías Jesús Córdoba. Los cinco están acusados de encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real.

Entre las maniobras que se les atribuyen, Andreani habría prestado el automóvil utilizado para trasladar los restos de la adolescente, además de lavar prendas y limpiar el vehículo. A Fassetta se le adjudican comunicaciones con Barrelier para mantenerlo informado sobre los avances de la búsqueda.

Por su parte, Palmero, Córdoba y Ascarruz habrían ocultado información relevante y suprimido pruebas que podían resultar determinantes para los peritos.

La querella pidió ampliar las imputaciones

En la misma resolución, el magistrado desestimó el planteo presentado por la querella que representa al padre de Agostina, que buscaba profundizar la acusación contra Palmero e incorporar a otras dos personas: Viviana Estela Brizuela y Mario Alberto Muñoz.

Sin embargo, el juez dejó abierta la posibilidad de reactivar la investigación contra ambos si durante el desarrollo del juicio oral aparecen nuevos elementos que justifiquen avanzar con otras imputaciones.

Con esta resolución, la causa quedó encaminada hacia el debate oral, donde se analizarán las pruebas y se determinará la responsabilidad penal de cada uno de los seis acusados.