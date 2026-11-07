El riesgo país trepó a 939 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año

El riesgo país argentino alcanzó los 939 puntos básicos al cierre de este viernes y llegó a su nivel más elevado en los últimos doce meses. El indicador elaborado por JP Morgan sumó 14 unidades respecto de la jornada anterior y profundizó una tendencia alcista que se aceleró durante las últimas semanas.

La jornada había comenzado con una señal favorable para los títulos argentinos. Durante las primeras operaciones en Wall Street, el índice llegó a descender hasta los 895 puntos, impulsado por una recuperación inicial de los bonos soberanos. Sin embargo, esa mejora perdió fuerza con el correr de las horas y los títulos volvieron a terreno negativo.

Al cierre, los bonos Globales en dólares registraron una caída promedio del 0,3% en el exterior. De esta manera, el riesgo país acumuló una suba cercana al 18,9% en la semana y alcanzó valores que no se observaban desde octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas de ese año.

La actividad financiera local estuvo condicionada por el feriado del Día del Bancario, por lo que las operaciones se concentraron principalmente en los mercados internacionales. Además, el circuito cambiario permaneció sin actividad.

Las dudas que presionan sobre la deuda

El avance del indicador refleja el mayor rendimiento que los inversores exigen para mantener títulos argentinos en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En términos generales, cuanto más alto es el riesgo país, más costoso resulta para un Estado acceder al financiamiento internacional.

Entre los factores que explican la presión sobre los activos argentinos aparecen las dudas sobre la capacidad de conseguir los dólares necesarios para afrontar los compromisos de deuda previstos para 2027. También inciden la incertidumbre política y electoral de cara al próximo año y los interrogantes sobre la continuidad del programa económico.

A ese escenario se suma un contexto internacional de mayor cautela frente a los activos de riesgo. Sin embargo, los análisis del mercado señalan que las dificultades propias de la economía argentina tienen un peso importante en el deterioro de sus bonos.

El nivel alcanzado por el indicador vuelve a poner el foco sobre el desafío financiero del Gobierno: recuperar la confianza de los inversores y asegurar las fuentes de financiamiento para los próximos vencimientos de deuda.