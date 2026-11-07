Boca, Argentinos y Rosario Central van por la gloria en una definición que promete emociones hasta el final

Llegó el día. Después de una temporada de regularidad, triunfos importantes y puntos que pueden terminar siendo decisivos, el fútbol argentino conocerá este sábado al campeón de la Tabla Anual 2026. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central afrontarán sus últimos compromisos con un mismo objetivo: quedarse con un título que premia al equipo que mejor rendimiento tuvo a lo largo de las fases regulares de los dos torneos del año.

La definición tendrá un condimento especial: los tres partidos comenzarán a las 17:30 y se disputarán en simultáneo. Boca recibirá a Defensa y Justicia en la Bombonera; Argentinos Juniors será local ante Huracán en el estadio Diego Armando Maradona; y Rosario Central jugará frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

No habrá margen para especulaciones ni tiempo para esperar resultados ajenos antes de salir a jugar. Cada gol puede modificar la tabla, cambiar las posibilidades y trasladar la presión de una cancha a otra. Mientras los futbolistas buscarán resolver sus compromisos, miles de hinchas seguirán también lo que suceda en los otros dos estadios.

Boca, con una ventaja que puede valer un campeonato

El equipo de La Ribera llega como líder, con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. La victoria frente a River en el último Superclásico le permitió alcanzar a Argentinos en la cima y llegar a esta jornada dependiendo de sí mismo.

El Xeneize será campeón si derrota a Defensa y Justicia, salvo que Argentinos consiga una goleada extraordinaria que revierta la diferencia de diez tantos que los separa. También podrá quedarse con el título si empata y ninguno de sus dos perseguidores gana. Incluso una derrota podría alcanzarle, aunque en ese caso necesitará que Argentinos también pierda y que Rosario Central no consiga los tres puntos.

La Bombonera será, entonces, el escenario de una tarde de expectativa y nerviosismo. Boca sabe que tiene la oportunidad de coronar una campaña extensa con un festejo ante su gente.

Argentinos quiere dar el golpe en La Paternal

Del otro lado aparece Argentinos Juniors, que también suma 60 unidades, pero tiene una diferencia de gol de +12. El Bicho llega obligado a ganar y, además, deberá estar atento a lo que suceda en el estadio de Boca.

Si vence a Huracán y el Xeneize empata o pierde, el conjunto de La Paternal se quedará con el primer puesto. Si ambos ganan, necesitará descontar una diferencia de once goles para superar a su rival. Un empate también podría mantenerlo en carrera, siempre que Boca pierda y Rosario Central no gane.

El equipo de Nicolás Diez tendrá una prueba exigente frente a un Huracán que también se juega mucho: necesita sumar para sostener sus aspiraciones de avanzar a los playoffs del Clausura. La tensión de la definición se trasladará así a un estadio en el que ninguno de los dos tendrá demasiado margen para equivocarse.

Rosario Central, ante su última oportunidad

El Canalla es el tercero en la pelea, con 59 puntos y una diferencia de gol de +16. Está a una unidad de los dos líderes y necesita una combinación de resultados para alcanzar la cima.

La cuenta principal es clara: deberá ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que ni Boca ni Argentinos consigan una victoria. El equipo rosarino tendrá a favor la localía y el respaldo de su gente, en un Gigante de Arroyito que se prepara para una tarde decisiva.

Su rival ya perdió la categoría, pero eso no le quita importancia al desafío. Central deberá cumplir primero con su parte y después esperar noticias desde Buenos Aires.

Tres canchas, un solo campeón

La definición de la Tabla Anual reúne todos los ingredientes de una jornada especial. Boca parte con ventaja, Argentinos quiere aprovechar cualquier tropiezo y Rosario Central conserva una última posibilidad. Los tres jugarán en casa, los tres saben qué necesitan y los tres tendrán que convivir con la incertidumbre de una resolución que también depende de lo que ocurra lejos de su estadio.

La diferencia de gol puede terminar siendo tan importante como un triunfo. Por eso, cada tanto tendrá un valor adicional y cada resultado parcial será seguido con atención en las otras dos canchas.

A partir de las 17:30, la temporada entrará en sus últimos 90 minutos de esta carrera. Habrá festejos, decepciones y, posiblemente, momentos de tensión hasta el pitazo final. Después de meses de competencia, el fútbol argentino tendrá un nuevo campeón de Liga. Y esta vez, la gloria se definirá en tres estadios al mismo tiempo.