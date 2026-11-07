Caso Nancy Godoy: hallaron una mano amputada y una foto clave que podría esclarecer el crimen

La investigación por el brutal asesinato de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada muerta en Corrientes, sumó pruebas que podrían resultar determinantes para esclarecer el crimen. Los peritos localizaron el presunto lugar del ataque, restos humanos y una fotografía que permitiría reconstruir sus últimas horas de vida.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la posible escena del femicidio fue encontrada en el paraje El Malezal, a unos diez metros del sitio donde apareció el cadáver, el pasado 28 de octubre.

Durante los rastrillajes, los investigadores secuestraron un pantalón con cortes, mechones de cabello y una mano izquierda que podría pertenecer a la víctima. Todos los elementos serán sometidos a estudios genéticos para confirmar su procedencia.

Una fotografía que podría cambiar la investigación

Uno de los hallazgos más importantes surgió del análisis del teléfono celular de Godoy. Los especialistas recuperaron una selfie fechada el 10 de octubre, tres días después de que la docente fuera vista por última vez.

La imagen podría ayudar a determinar cuándo ocurrió el asesinato y contrastar las declaraciones de los sospechosos y testigos.

La maestra había desaparecido el 7 de octubre, cuando se encontraba trabajando como directora suplente de la Escuela Rural N° 626. Su familia denunció la desaparición ocho días después y el cuerpo fue localizado el 28 de octubre en un sector rural de difícil acceso.

Qué reveló la autopsia

El informe forense determinó que Nancy sufrió múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, algunas de ellas provocadas cuando todavía estaba con vida.

También presentaba lesiones compatibles con intentos de defensa y la amputación de su mano izquierda.

Los investigadores no descartan que se hayan utilizado diferentes armas. Además, solicitaron estudios complementarios para precisar la fecha de muerte y establecer si existió una agresión sexual, circunstancia que todavía no pudo determinarse.

Cinco detenidos y nuevas pruebas bajo análisis

Por el crimen permanecen detenidas cinco personas. Ireneo Zarza, Nahuel Rojas y Felipe Dionisio Sandoval están imputados por femicidio, mientras que Rosa Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple.

El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva.

En allanamientos anteriores, los investigadores también habían secuestrado prendas quemadas en una vivienda vinculada a uno de los imputados, ubicada cerca de la escuela donde trabajaba la docente.

Las pericias de ADN, el análisis del celular y los estudios forenses serán fundamentales para reconstruir la secuencia del crimen y determinar las responsabilidades de los acusados.

La causa continúa bajo la investigación de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, mientras la familia de Nancy Godoy sigue reclamando justicia.