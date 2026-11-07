El CyberMonday vendió un 20% menos que el año pasado pese al aumento de productos

El CyberMonday 2026 cerró con resultados que encendieron una señal de alerta sobre el consumo en Argentina. Según los datos difundidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación alcanzó los $682.185 millones, pero registró una caída cercana al 20% en términos reales respecto de la edición anterior.

El evento se desarrolló entre el 2 y el 4 de noviembre y contó con la participación de casi 800 empresas. Si bien la facturación creció un 6,8% en comparación con 2025, el incremento quedó muy por debajo de la inflación interanual del 33,4% utilizada para realizar la comparación.

Uno de los datos más llamativos fue que los argentinos compraron más productos, pero gastaron menos en términos reales. Durante las tres jornadas se comercializaron más de 14,6 millones de artículos, un 20,7% más que el año pasado. Sin embargo, las órdenes de compra disminuyeron y rondaron los 6,5 millones.

Cuánto gastaron los argentinos

El ticket promedio se ubicó en $105.039 por operación, lo que representó un incremento nominal del 14,2% respecto de 2025. No obstante, al descontar la inflación, el gasto promedio registró una caída real cercana al 14,4%.

Andrés Zaied, presidente de la CACE, explicó que los resultados muestran un consumidor que continúa apostando por las compras digitales, aunque con decisiones más estratégicas y selectivas. También destacó que el aumento en la cantidad de unidades vendidas estuvo acompañado por un ticket promedio más bajo.

Para las empresas participantes, las ventas acumuladas durante los tres días del evento representaron, en promedio, el equivalente a 15 jornadas de facturación habitual.

Qué compraron los argentinos durante el CyberMonday

Las aplicaciones de alimentos, los marketplaces y el turismo fueron algunas de las categorías más destacadas de esta edición. Los consumidores priorizaron las compras de uso cotidiano y las promociones para planificar viajes.

En contrapartida, los televisores y los equipos de aire acondicionado registraron una menor demanda. Desde el sector atribuyeron este comportamiento a las temperaturas moderadas de las semanas previas y a que muchos hogares ya habían renovado sus televisores durante las promociones vinculadas al último Mundial de Fútbol.

Otro dato relevante fue la reducción en la cantidad de empresas participantes. Mientras que en 2025 se habían sumado cerca de 900 compañías, este año la cifra rondó las 800.

Un consumo que todavía no logra recuperarse

Los resultados del CyberMonday se conocieron en un contexto de dificultades para el consumo masivo. De acuerdo con datos de la consultora Scentia, las ventas de este segmento cayeron un 1,2% interanual durante septiembre.

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, la contracción alcanzó el 2,7%.

De esta manera, el balance del evento dejó una conclusión: aunque el comercio electrónico mantiene su actividad y los consumidores aprovechan las promociones para realizar compras, el dinero destinado a cada operación perdió poder adquisitivo frente al año pasado.