Poggi viajó a Buenos Aires para participar de un encuentro con el papa León XIV

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se encuentra este domingo en la Ciudad de Buenos Aires para participar de un encuentro institucional con el papa León XIV, quien inicia su visita apostólica a la Argentina.

El mandatario provincial recibió una invitación especial para asistir a la recepción que se desarrollará en el Palacio Libertad – Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, donde el Pontífice mantendrá un encuentro con autoridades políticas, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Según informó la Agencia de Noticias San Luis, está prevista la participación de autoridades del Poder Ejecutivo nacional, gobernadores de distintas provincias, integrantes del Congreso, representantes del Poder Judicial y diplomáticos acreditados en el país.

La presencia de Poggi forma parte de la representación institucional de San Luis en uno de los principales encuentros oficiales programados durante la visita papal.

La actividad está prevista para este domingo a las 18:30 y se enmarca en la agenda que León XIV desarrollará en el país hasta el miércoles 11 de noviembre, con celebraciones y encuentros en Buenos Aires y Córdoba.

Mientras tanto, en San Luis, el Gobierno provincial y el Obispado organizaron una serie de actividades en la Iglesia Catedral, donde los fieles podrán seguir las principales ceremonias a través de una pantalla gigante instalada frente a la Plaza Pringles.

La visita del Pontífice representa un acontecimiento de relevancia religiosa e institucional para el país y contará con la participación de autoridades de diferentes jurisdicciones.