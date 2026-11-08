Colapinto volvió a superar a Gasly en Brasil, pero los errores de Alpine lo dejaron sin puntos

Franco Colapinto volvió a enfrentarse con las limitaciones de Alpine en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto argentino finalizó en el puesto 13°, superó nuevamente a su compañero Pierre Gasly, pero quedó fuera de la zona de puntos en una carrera marcada por los errores estratégicos de la escudería francesa.

Colapinto largó desde la 13ª posición, aunque perdió cinco lugares en los primeros metros. A partir de allí, inició una remontada que incluyó buenas maniobras defensivas frente a Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad, y llegó a ubicarse transitoriamente entre los diez primeros.

Sin embargo, la lluvia y las decisiones de Alpine terminaron complicando sus posibilidades. El equipo demoró el cambio de neumáticos y llamó a sus dos pilotos a boxes en la misma vuelta.

La parada de Colapinto demandó 5,7 segundos, mientras que la de Gasly superó los 11 segundos. Las demoras volvieron a exponer los problemas operativos de una escudería que atraviesa una temporada con dificultades para competir en la zona media de la parrilla.

Finalmente, el argentino cruzó la meta en el 13° lugar, inmediatamente por delante de Gasly, aunque sin posibilidades concretas de sumar unidades.

Superar a Gasly, el desafío más cercano

En medio de las dificultades del equipo, el duelo interno con el piloto francés aparece como una de las principales referencias para medir el rendimiento de Colapinto.

El argentino mostró avances durante la temporada en clasificación, ritmo de carrera y manejo de situaciones complejas. Sin embargo, el rendimiento del monoplaza y los errores en la ejecución de las estrategias siguen condicionando sus resultados.

Alpine ya tiene la mirada puesta en 2027, una temporada en la que deberá mejorar tanto el rendimiento del automóvil como sus procedimientos en carrera.

Mientras tanto, Colapinto buscará cerrar el año consolidando su evolución y demostrando que puede competir de igual a igual con Gasly, a la espera de contar con un equipo que le permita aspirar a resultados más importantes.