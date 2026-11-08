Poggi participó del histórico encuentro en el que León XIV habló a la dirigencia argentina

El gobernador Claudio Poggi participó este domingo del encuentro institucional encabezado por el papa León XIV en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la histórica visita apostólica del Pontífice a la Argentina.

Poggi fue especialmente invitado a la ceremonia, que reunió a autoridades del Gobierno nacional, mandatarios provinciales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, diplomáticos y referentes de la sociedad civil.

Durante su intervención, León XIV dirigió un mensaje a la dirigencia política argentina, con especial énfasis en la responsabilidad de gobernar, la defensa de la dignidad humana y la necesidad de construir una sociedad con mayores oportunidades.

El Pontífice también abordó cuestiones vinculadas con la educación, la protección de la vida y el papel de la economía en el bienestar de las personas.

Antes de ingresar al encuentro, Poggi compartió su emoción con los sanluiseños a través de un mensaje difundido desde Buenos Aires.

“Estoy viviendo esto con muchísima emoción y lo quiero compartir con todos los sanluiseños. Gracias por permitirme estar hoy aquí”, expresó el mandatario provincial.

La presencia de Poggi representó la participación institucional de San Luis en uno de los principales actos oficiales de la visita de León XIV, que marca el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años.

El acontecimiento también tuvo repercusión en San Luis, donde se organizaron actividades frente a la Iglesia Catedral para que los fieles pudieran seguir las ceremonias a través de una pantalla gigante.