La historia de una mujer conmovió hasta las lágrimas al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV a la Argentina se vivió este lunes por la mañana en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, el Santo Padre escuchó el testimonio de Marta Griselda Torres, una mujer que vive desde hace muchos años en la institución y que logró conmoverlo hasta las lágrimas con su historia.

Marta, que no puede caminar ni ver, le contó que durante mucho tiempo se sintió rechazada por la sociedad, hasta que encontró en el Cottolengo un espacio donde recibió amor, acompañamiento y pudo acercarse profundamente a la fe.

"En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios", expresó frente al Pontífice, a quien también le agradeció especialmente por haber visitado el establecimiento. Sus palabras emocionaron a León XIV, que debió secarse las lágrimas mientras la escuchaba. Luego, la mujer le entregó un libro que escribió sobre su experiencia en el lugar.

El encuentro fue parte de la primera actividad de la segunda jornada del Papa en la Argentina. La institución, ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown, alberga a alrededor de 400 personas con discapacidad y cuenta con una trayectoria de más de nueve décadas.

El mensaje del Papa sobre la inclusión

Durante su visita, León XIV destacó la tarea que desarrolla la comunidad del Cottolengo y agradeció a trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios por su dedicación cotidiana.

"El amor no solo se ve expresado en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa", expresó el Pontífice al referirse al espíritu de la institución, fundada por San Luis Orione.

También pidió que en la Argentina "el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión". En ese sentido, valoró que el establecimiento sea un espacio que no descarta a las personas con discapacidad, sino que las incorpora a la vida social y promueve relaciones humanas basadas en el acompañamiento y el afecto.

En otro tramo de su mensaje, dejó una frase especialmente dirigida a quienes viven en el lugar: sus vidas "no son un peso para la sociedad, son una bendición".