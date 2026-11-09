Tragedia en Brasil: diez personas murieron al caer una camioneta a un lago, entre ellas cuatro niños

Una tragedia conmociona a Brasil luego de que diez personas murieran al caer la camioneta en la que viajaban a un lago en el municipio de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro. Entre las víctimas se encontraban cuatro niños, incluida una bebé.

El accidente ocurrió durante la noche del sábado 7 de noviembre, en la localidad de Ataulfo de Paiva, en una zona rural próxima a la carretera RJ-155, que conecta Barra Mansa con Angra dos Reis.

Según informaron las autoridades, el vehículo, una Chevrolet Captiva, volcó y terminó sumergido en el agua. Una persona que circulaba por el sector advirtió la presencia de la camioneta y alertó a los servicios de emergencia.

Cuando llegaron los equipos de rescate, los diez ocupantes ya habían fallecido. El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos, que desplegó alrededor de 30 efectivos, diez vehículos y una embarcación, además de dos buzos especializados.

Quiénes eran las víctimas

Entre los fallecidos había cinco adultos y cinco menores de edad. Inicialmente, los reportes difundidos por las autoridades mencionaron cuatro niños, pero posteriormente la cifra fue actualizada a cinco.

Las víctimas fueron identificadas como integrantes de una misma familia que residía en el barrio Santa Cruz, en la ciudad de Volta Redonda.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, en el vehículo viajaban un matrimonio, sus hijos, nietos y otros familiares. Entre los menores había una bebé de apenas cinco meses.

Investigan las causas del accidente

La Policía Civil de Río de Janeiro abrió una investigación para determinar cómo se produjo el siniestro. Una de las primeras hipótesis apunta a que las condiciones climáticas pudieron haber influido en la pérdida de control del vehículo.

El lugar donde ocurrió el accidente tiene escasa iluminación y no se identificaron cámaras de seguridad visibles en las inmediaciones, lo que dificulta reconstruir los momentos previos a la caída.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Volta Redonda, donde los estudios forenses confirmaron que las diez personas murieron por ahogamiento.

Mientras avanzan las pericias, las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas en las que la camioneta terminó dentro del lago.