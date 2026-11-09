La Selección argentina confirmó su cronograma de entrenamientos antes de los amistosos con Uruguay y Costa Rica

La Selección argentina ya tiene definido su cronograma de actividades para la última fecha FIFA de 2026. El plantel dirigido por Lionel Scaloni se reunirá en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para preparar los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, que marcarán el cierre del calendario internacional del año.

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los 28 futbolistas convocados comenzarán a llegar al país este lunes 9 de noviembre. Durante esa jornada no habrá entrenamientos y el cuerpo técnico aguardará la incorporación de los integrantes del plantel.

La primera práctica está prevista para el martes 10, a partir de las 10:00, a puertas cerradas. El miércoles 11, en tanto, habrá un entrenamiento desde las 17:00, cuyos primeros 15 minutos estarán abiertos para los medios de comunicación acreditados.

El jueves 12 se realizará la última sesión antes del clásico rioplatense. Será a las 17:00, nuevamente a puertas cerradas. Ese mismo día, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa, aunque todavía no se confirmó el horario.

Cuándo juega Argentina contra Uruguay y Costa Rica

La Albiceleste disputará dos encuentros amistosos durante noviembre, ambos en territorio argentino.

El primer compromiso será el viernes 13 de noviembre, desde las 20:00, frente a Uruguay en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

Cuatro días después, el martes 17, el seleccionado nacional se enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El horario de ese partido todavía no fue confirmado oficialmente.

Una convocatoria con caras nuevas

Para esta doble fecha FIFA, Scaloni presentó una lista de 28 futbolistas que combina nombres habituales con algunas novedades y regresos.

Entre las principales incorporaciones aparece Aarón Anselmino, defensor del Chelsea, quien recibió su primera convocatoria a la Selección mayor. También se destacan los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.

Los amistosos servirán para que el entrenador continúe evaluando alternativas y avance con la renovación del plantel de cara a los próximos compromisos internacionales.