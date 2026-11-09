Inflación de octubre: el INDEC publicará el dato oficial y el mercado espera que se ubique por debajo del 2%

La inflación de octubre se convirtió en uno de los principales indicadores económicos de la semana. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves 12 de noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un contexto marcado por las expectativas de una nueva desaceleración de los precios.

De acuerdo con las estimaciones del mercado, el indicador podría ubicarse por debajo del 2%, aunque algunas consultoras proyectan un resultado levemente superior. La expectativa está puesta en determinar si la economía logra retomar la tendencia descendente que se había interrumpido durante septiembre.

El último dato oficial mostró una inflación mensual del 1,9%, frente al 1,7% registrado en agosto, que había sido el nivel más bajo en 14 meses.

Qué proyectan las consultoras privadas

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central sobre la base de estimaciones privadas, calculó que la inflación de octubre habría sido del 1,8%. Además, proyectó que la variación interanual alcanzaría el 30,4% hacia diciembre de 2026.

Otras consultoras también difundieron sus mediciones. La Fundación Libertad y Progreso estimó un incremento del 1,8%, mientras que Equilibra calculó el mismo porcentaje para el mes.

Por su parte, C&T Asesores Económicos registró una suba del 1,9%, en tanto que Analytica proyectó una variación del 2%. La estimación más elevada correspondió a Eco Go, que calculó un aumento del 2,1%.

De esta manera, las proyecciones privadas muestran un escenario relativamente estable, aunque todavía sin una desaceleración consolidada por debajo del 2%.

Qué rubros presionaron sobre los precios

Entre los factores que incidieron en las mediciones de octubre aparecen los alimentos, los productos estacionales y los servicios regulados.

Según Equilibra, los precios estacionales habrían aumentado un 2,7%, impulsados principalmente por las verduras, que registraron una suba del 5,4%. En tanto, los precios regulados avanzaron un 1,8%, con el transporte público entre los rubros que más presionaron.

Eco Go, por su parte, identificó aumentos del 3,1% en los precios regulados y del 3,7% en los estacionales. Analytica también señaló a los alimentos y bebidas como uno de los principales motores de los incrementos.

Cuándo se conoce la inflación de octubre

El INDEC publicará el informe oficial del IPC este jueves 12 de noviembre. El resultado permitirá conocer la evolución de los precios durante el décimo mes del año y determinar si se consolida la desaceleración que espera el Gobierno.

La cifra también será una referencia para las próximas proyecciones económicas, las negociaciones salariales y las expectativas de consumo de cara al cierre de 2026.