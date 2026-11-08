El papa León XIV llegó a la Argentina y Javier Milei lo recibió al pie del avión

El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, en el inicio de una visita apostólica que se extenderá durante casi cuatro días.

El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Santo Padre desde Montevideo aterrizó a las 16:33. Minutos después, el Pontífice descendió de la aeronave y fue saludado por el mandatario nacional, quien lo esperaba al pie de la escalerilla.

Tras el encuentro, ambos participaron de la ceremonia oficial de bienvenida y escucharon las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Vaticano, interpretadas por los granaderos.