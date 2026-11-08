VISITA HISTÓRICA
El papa León XIV llegó a la Argentina y Javier Milei lo recibió al pie del avión
El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, en el inicio de una visita apostólica que se extenderá durante casi cuatro días.
El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Santo Padre desde Montevideo aterrizó a las 16:33. Minutos después, el Pontífice descendió de la aeronave y fue saludado por el mandatario nacional, quien lo esperaba al pie de la escalerilla.
Tras el encuentro, ambos participaron de la ceremonia oficial de bienvenida y escucharon las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Vaticano, interpretadas por los granaderos.
La llegada de León XIV representa un acontecimiento histórico para la Iglesia católica y el país, ya que desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II visitó la Argentina, ningún Papa había realizado una visita apostólica al territorio nacional.
Durante su primera jornada, el Pontífice tiene previsto rendir homenaje al general José de San Martín y mantener una audiencia con Javier Milei en la Casa Rosada. Posteriormente, participará de un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
La agenda continuará durante los próximos días con actividades pastorales en Buenos Aires y Córdoba, además de celebraciones religiosas multitudinarias.
El miércoles 11 de noviembre, León XIV encabezará una misa en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú para continuar su gira sudamericana.
La visita genera una fuerte expectativa entre los fieles y marca el regreso de la máxima autoridad de la Iglesia católica a la Argentina después de casi cuatro décadas.