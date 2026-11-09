Milei asistió a la misa del Papa, pero las ausencias políticas impidieron otra foto de unidad

La misa multitudinaria encabezada este lunes por el papa León XIV en Buenos Aires reunió al presidente Javier Milei, funcionarios nacionales y autoridades porteñas, pero no consiguió repetir la imagen de unidad política que había dejado el encuentro del domingo en el Palacio Libertad.

El mandatario asistió a la celebración en el Monumento de los Españoles, en Palermo, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos ocuparon las primeras filas junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, Belén Ludueña.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el senador Bartolomé Abdala; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno, y el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Una de las ausencias dentro del oficialismo fue la del asesor presidencial Santiago Caputo.

Las ausencias que marcaron la jornada

A diferencia del acto del domingo, que había reunido a dirigentes de distintos espacios políticos, la ceremonia religiosa contó con una participación limitada de gobernadores y referentes opositores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no asistió, y desde su entorno señalaron que no habían recibido una invitación formal.

Tampoco estuvo el expresidente Mauricio Macri, cuyos allegados explicaron que tenía un viaje programado con anterioridad.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se ausentó, pese a haber recibido previamente al Pontífice durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Entre los mandatarios provinciales presentes se destacó el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Además, los referentes peronistas Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Grabois y Victoria Tolosa Paz, que habían participado del encuentro institucional del domingo, no concurrieron a la misa.

Una multitud religiosa y una dirigencia dividida

Mientras miles de fieles llegaron desde distintos puntos del país para participar de la celebración, la presencia política estuvo concentrada principalmente en funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

La organización del encuentro estuvo a cargo de la Iglesia católica, el Gobierno porteño y el Ejecutivo nacional.

La jornada dejó así dos imágenes diferentes: una multitud reunida por la visita histórica de León XIV y una dirigencia política que no logró sostener la postal de convivencia institucional del día anterior.

El contraste adquirió especial relevancia después del mensaje que el Pontífice había dirigido a las autoridades argentinas, en el que reclamó diálogo y convivencia democrática más allá de las diferencias.