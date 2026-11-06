Santiago Peña pidió una prórroga para defenderse en el juicio político en Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este viernes una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político iniciado en su contra, en medio de una crisis institucional que también incluyó la presentación de su renuncia.

El mandatario dirigió la solicitud al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y cuestionó el breve plazo otorgado para responder al libelo acusatorio.

Según explicó Peña en su presentación, recibió la notificación el jueves a las 22:15 junto con un escrito de acusación de 15 páginas y alrededor de 300 fojas de documentación anexa.

La convocatoria establecía que debía presentarse este viernes a las 10 ante el Senado para ejercer su defensa.

Peña sostuvo que disponer de menos de 12 horas no resulta suficiente para seleccionar un abogado, analizar la documentación y preparar una respuesta acorde con las garantías del debido proceso.

Por ese motivo, solicitó formalmente una extensión de 72 horas.

El Senado deberá resolver ahora si concede o rechaza el pedido. El propio Basilio Núñez señaló que la decisión deberá ser adoptada por mayoría dentro de la Cámara Alta y remarcó que el derecho a la defensa debe ser garantizado.

El juicio político había avanzado el jueves en la Cámara de Diputados, que aprobó la acusación contra Peña con 78 votos a favor.

El procedimiento se desarrolla en medio de la crisis generada por la intervención de Ueno Bank y por cuestionamientos vinculados con posibles conflictos de intereses y decisiones adoptadas durante la gestión presidencial.

Mientras se debatía el juicio político, Peña presentó su renuncia al cargo.

Sin embargo, la dimisión no fue aceptada y el proceso continuó en el Senado, que constitucionalmente tiene la responsabilidad de juzgar al presidente una vez formulada la acusación por la Cámara de Diputados.

La Constitución paraguaya establece que Diputados necesita una mayoría de dos tercios para formular la acusación, mientras que el Senado requiere también dos tercios de sus miembros para declarar culpable al mandatario y separarlo del cargo.

El escenario político permanece abierto. El Congreso deberá definir primero si concede la prórroga solicitada y luego continuar con un procedimiento que puede terminar con la salida definitiva de Peña de la Presidencia.

Mientras tanto, el entorno del Congreso permanece bajo un fuerte operativo policial y la crisis mantiene concentrada la atención política en Asunción.