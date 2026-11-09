Villa Mercedes recibirá la gran final de los Intercolegiales Culturales con más de 3.000 alumnos

Villa Mercedes será escenario del cierre de los Intercolegiales Culturales 2026, que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, con una ceremonia de premiación que coronará el trabajo artístico de miles de estudiantes de toda la provincia.

La actividad marcará el final de una edición que convocó a más de 3.000 alumnos y 300 docentes, representantes de las seis regiones educativas, durante la instancia provincial desarrollada del 21 al 23 de octubre en el Complejo Molino Fénix.

Bajo el lema “El aula en escena”, estudiantes de los niveles Primario y Secundario presentaron producciones de teatro, danza, música, literatura, artes visuales, audiovisuales y Producción Artística Integral.

Las propuestas estuvieron inspiradas en la historia y la identidad de San Luis, las tradiciones locales, la figura de Domingo Faustino Sarmiento y la gesta sanmartiniana. También abordaron temáticas actuales como el cuidado del ambiente, la salud mental y las emociones de los jóvenes.

La magnitud de la convocatoria quedó reflejada en más de 60 producciones por turno y más de 130 trabajos de artes visuales, que permitieron mostrar el talento y la creatividad de estudiantes de distintas localidades.

El subdirector de Intercolegiales Culturales, Rodolfo Vera, destacó la diversidad de expresiones artísticas y el aporte de las comunidades rurales, que llevaron al escenario relatos vinculados con sus tradiciones, paisajes y sentido de pertenencia.

Con la etapa provincial concluida, la expectativa se concentra ahora en la ceremonia del 3 de diciembre en Villa Mercedes, donde estudiantes, docentes y familias volverán a encontrarse para celebrar y reconocer las producciones de esta edición.

Desde la organización adelantaron que próximamente se darán a conocer más detalles de la jornada a través de los canales oficiales del programa.