Córdoba espera a 800 mil fieles para recibir al papa León XIV y prepara un megaoperativo

Córdoba ultima los preparativos para recibir al papa León XIV, quien este martes 10 de noviembre protagonizará una jornada histórica con una misa multitudinaria que podría convocar a entre 700 mil y 800 mil personas.

La celebración religiosa se realizará a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se montó una infraestructura especial para recibir a los peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

El Pontífice tiene previsto arribar al aeropuerto cordobés a las 9, donde será recibido por el gobernador Martín Llaryora. Posteriormente, se trasladará hasta FAdeA y recorrerá parte del predio en el papamóvil para saludar a los fieles antes de comenzar la misa.

Cortes de tránsito y transporte gratuito

El operativo comenzará este lunes 9 de noviembre, con restricciones progresivas de circulación en los accesos al predio y distintos sectores de la capital provincial.

Se implementarán más de 350 cortes vehiculares, mientras que el transporte urbano será gratuito durante las jornadas del lunes y martes para facilitar los traslados.

Las autoridades advirtieron que los colectivos no llegarán hasta el lugar de la celebración, por lo que los asistentes deberán caminar parte del recorrido.

La vigilia comenzará este lunes a las 18, con actividades religiosas y presentaciones musicales, entre ellas la participación del cantante Jairo.

Un encuentro especial con 20 cordobeses

Después de la misa, León XIV mantendrá una reunión privada con 20 vecinos seleccionados por la Iglesia local, entre ellos responsables de comedores populares, personas en situación de calle y ciudadanos afectados por problemas de ludopatía.

El encuentro se realizará en la sacristía, detrás del escenario principal, y permitirá al Pontífice conocer distintas problemáticas sociales de la provincia.

Posteriormente, se trasladará al centro de Córdoba para reunirse con autoridades eclesiásticas en el Arzobispado, desde donde saludará a los fieles. También visitará la Catedral antes de regresar a Buenos Aires.

Un importante despliegue de seguridad

El operativo contempla la participación de miles de efectivos policiales y federales, además de personal sanitario, hospitales de campaña y corredores especiales para emergencias.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto asistir salir con anticipación, utilizar el transporte público y respetar los accesos habilitados, debido a las restricciones y la gran concentración de personas.

La visita de León XIV marcará uno de los acontecimientos religiosos más importantes de las últimas décadas en Córdoba, con una convocatoria que promete movilizar a cientos de miles de fieles.