Beca de $250 mil o crédito de $3 millones: las diferencias de Mi Primer Emprendimiento

El programa provincial ‘Mi Primer Emprendimiento’ ofrece dos beneficios económicos diferentes para acompañar a quienes buscan poner en marcha una actividad productiva: una beca mensual de capacitación y una línea de crédito para financiar el proyecto.

Aunque ambas herramientas forman parte de la misma iniciativa, tienen objetivos, requisitos y modalidades de pago distintos. La principal diferencia es que la beca constituye una ayuda económica no reintegrable, mientras que el crédito debe devolverse en cuotas.

Cómo funciona la beca de $250.000

La beca está destinada a emprendimientos integrados por dos socios, siempre que al menos uno de ellos no tenga ingresos formales.

El beneficio es de $250.000 mensuales por proyecto, durante ocho meses, lo que representa una asistencia total de hasta $2 millones.

El primer pago está previsto a partir del 20 de diciembre y se realizará mediante la plataforma digital Sanluiseña. Los fondos podrán utilizarse en comercios adheridos de la provincia.

La ayuda busca acompañar a los emprendedores durante la capacitación, la elaboración del plan de negocios y la puesta en marcha de su actividad.

Qué condiciones tiene el crédito de $3 millones

A diferencia de la beca, el crédito está destinado a financiar inversiones concretas del emprendimiento. El monto máximo es de $3 millones, sin necesidad de presentar un garante solidario.

Los beneficiarios deberán completar la capacitación y obtener la aprobación de su plan de negocios antes de recibir los fondos.

El financiamiento contempla seis meses de gracia y una devolución posterior en 36 cuotas mensuales, con una tasa de interés anual del 17%.

El dinero se deposita en una cuenta bancaria y puede utilizarse para comprar equipamiento, maquinaria, incorporar tecnología, realizar mejoras edilicias o desarrollar nuevos mercados. No está permitido destinarlo exclusivamente a la compra y reventa de productos.

Una diferencia importante para los beneficiarios

El Gobierno aclaró que, cuando ambos integrantes de un proyecto no tienen ingresos formales, la beca se distribuye en dos pagos de $125.000, manteniendo el total de $250.000 mensuales por emprendimiento.

De esta manera, la Provincia busca combinar el acompañamiento económico durante la formación con una herramienta de financiamiento que permita poner en marcha nuevos negocios.