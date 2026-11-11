Imputaron a una madre por exponer a su hija de 12 años a situaciones de contenido sexual

Una mujer fue imputada en San Luis por el delito de corrupción de menores agravada, acusada de haber expuesto reiteradamente a su hija a imágenes, conversaciones y situaciones de contenido sexual inapropiadas para su edad.

Según la investigación de la Fiscalía de Género N° 1, los hechos habrían comenzado cuando la adolescente tenía 12 años y se encontraba bajo el cuidado de su madre, después de la separación de sus padres.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el padre, quien actualmente tiene a su cargo a la adolescente y a otra hija de la imputada, de 10 años.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Marisol Boschi presentó como elementos de prueba el testimonio de la adolescente mediante Cámara Gesell y un informe psicológico que identificó indicadores de malestar emocional vinculados con conflictos familiares.

La decisión de la Justicia

La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos contra la mujer y dispuso medidas de coerción durante 120 días.

La imputada deberá presentarse mensualmente ante la Fiscalía para firmar el libro de control y tendrá prohibido salir de la provincia durante ese período.

Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido de prohibición de acercamiento solicitado por la Defensoría de Niñez y Adolescencia y por el abogado del padre de las niñas.

La jueza consideró que las decisiones sobre el contacto entre la madre y sus hijas deben resolverse en el fuero de Familia, donde ya existe un expediente relacionado con la situación.

La Fiscalía tampoco solicitó prisión preventiva, al considerar que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que la acusada respondió a los requerimientos judiciales.

La mujer continuará el proceso en libertad, bajo las restricciones impuestas, mientras avanza la investigación para determinar su responsabilidad penal.