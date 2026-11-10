Detuvieron a otro hombre por amenazar de muerte al papa León XIV

Un hombre de 58 años fue detenido en Bahía Blanca acusado de amenazar de muerte al papa León XIV a través de una llamada realizada al sistema de emergencias 911.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue identificado como Flavio Ariel Perrone y quedó bajo investigación después de que personal especializado lograra vincularlo con el número telefónico desde el que se efectuó la amenaza.

La llamada fue recibida por el Centro de Atención de Emergencias y contenía una amenaza directa contra el Pontífice.

A partir de ese episodio, intervino la Dirección de Contraterrorismo de la Policía bonaerense, que realizó distintas tareas para establecer la identidad y el domicilio del titular de la línea.

Con los elementos reunidos, el fiscal Carlos Martínez solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el juez federal Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N°2.

El procedimiento se realizó el domingo en el domicilio del sospechoso, donde los efectivos concretaron la detención y secuestraron un teléfono celular que será peritado.

El caso se suma a otra investigación abierta por amenazas contra León XIV.

Días antes había sido detenido en Pilar Damián Giles, un albañil de 49 años, también acusado de formular amenazas de muerte contra el Sumo Pontífice.

La seguridad alrededor de la visita papal se reforzó además a partir de otros episodios registrados durante el fin de semana.

En la Ciudad de Buenos Aires, un joven de 25 años fue detenido cuando intentó atravesar los anillos de seguridad montados en inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde León XIV celebró una de las actividades centrales de su agenda.

El sospechoso circulaba en una motocicleta que, según la investigación, tenía patente y credenciales falsas, además de balizas similares a las policiales y distintos elementos de comunicación.

La causa quedó bajo intervención del Juzgado Federal N°1, a cargo de María Servini, y posteriormente se realizó un allanamiento en la vivienda del joven, donde se secuestró un arma y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Los distintos procedimientos forman parte del operativo especial desplegado por las fuerzas federales y provinciales durante la visita de León XIV, con foco en amenazas, accesos restringidos y posibles riesgos para la seguridad del Pontífice.