Nuevos testimonios revelan cómo agencias de modelos acercaban jóvenes a Jeffrey Epstein

Una nueva investigación sobre la red de Jeffrey Epstein volvió a poner el foco sobre el papel que habrían tenido agencias y representantes de modelos para acercar jóvenes al financista, incluso después de que ya hubiera sido condenado por delitos sexuales.

El trabajo de BBC Eye incluye el testimonio de Roza, una mujer que tenía 18 años cuando llegó a Estados Unidos desde Uzbekistán y fue enviada por la filial estadounidense de MC2 Model Management a realizar dos sesiones fotográficas en la casa de Epstein, en Palm Beach, durante 2009.

En ese momento, Epstein cumplía una condena por delitos sexuales contra una menor, aunque tenía permitido salir diariamente de prisión para trabajar.

Roza sostiene que aquellas sesiones terminaron convirtiéndose en la puerta de entrada para que comenzara a desempeñarse como asistente del financista. Según su relato, después fue víctima de abusos sexuales reiterados.

“El trabajo de mi agencia era protegerme, y fallaron”, afirmó en diálogo con la BBC.

La investigación también recogió el testimonio de otra mujer, identificada con el nombre ficticio Simona, quien aseguró que Epstein la violó más de 200 veces durante un período de casi dos años.

Su caso presenta un patrón similar. Según contó, tenía 20 años y trabajaba como modelo en Nueva York cuando ingresó al entorno de Epstein y posteriormente terminó desempeñándose también como asistente.

Los documentos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran además que al menos diez modelos vinculadas con MC2 mantuvieron reuniones o comunicaciones con él después de su condena.

Los archivos revelan también que Epstein entregó US$1 millón a MC2 en 2005, pese a que años después responsables de la agencia habían negado públicamente que el financista tuviera relación con la compañía.

El papel de los intermediarios

Uno de los nombres mencionados en la investigación es Jeff Fuller, quien presidía la filial estadounidense de MC2 y actualmente dirige The Source Models.

Roza afirma que Fuller sabía que ella había sido enviada a la residencia de Epstein. Como elemento de respaldo mostró un registro de gastos que, según la investigación, indicaría que él mismo gestionó su vuelo de regreso después de una de las sesiones.

Fuller había señalado anteriormente que desconocía que la joven estuviera asistiendo a la casa de Epstein y también negó haber sabido que era víctima de abusos. No respondió a las nuevas consultas realizadas por la BBC.

La investigación también menciona al exagente Ramsey Elkholy y a la exdirectiva de la industria del modelaje Faith Kates, a partir de documentación que registra contactos con Epstein y gestiones vinculadas con modelos.

Elkholy rechazó haber sabido o facilitado abusos y sostuvo que sus contactos buscaban generar oportunidades profesionales para las jóvenes. Los abogados de Kates, por su parte, afirmaron que ella también fue engañada por Epstein y negó haber actuado con conocimiento de sus delitos.

El caso vuelve a abrir interrogantes sobre cómo Epstein logró mantener acceso a mujeres jóvenes incluso después de su primera condena.

La investigación de BBC Eye fue elaborada a partir de millones de páginas de documentos oficiales y entrevistas con más de un centenar de modelos de distintos países.

En paralelo, el senador estatal de Nueva York Zellnor Myrie impulsa un proyecto destinado a ampliar las herramientas legales para investigar a personas que eventualmente hayan facilitado redes de explotación sexual.

Para las sobrevivientes que decidieron hablar, el objetivo ya no se limita a reconstruir lo ocurrido alrededor de Epstein, sino también a determinar qué grado de conocimiento o responsabilidad pudieron haber tenido quienes facilitaron esos contactos.

Roza aseguró que decidió hacer público su testimonio para alentar a otras víctimas a contar lo sucedido y reclamar que se investigue a quienes pudieron haber contribuido a sostener durante años el entorno que permitió los abusos.