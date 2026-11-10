Murió Oscarcito, un personaje querido que recorrió durante años Villa Mercedes

Villa Mercedes despidió este lunes a Oscar Maldonado, conocido por todos como Oscarcito, uno de esos personajes que con el paso de los años terminan formando parte del paisaje cotidiano de una ciudad.

Tenía 34 años y estaba a solo una semana de cumplir 35.

Durante años recorrió las calles mercedinas en una silla de ruedas adaptada a una moto. Vendía perfumes, aromatizantes y otros productos, hacía mandados y siempre encontraba la manera de trabajar pese a las dificultades.

También era habitual verlo detenerse para saludar, conversar o sacarse una foto con quien se lo pidiera.

Su historia tomó notoriedad pública en 2014, cuando un grupo de amigos decidió construirle un vehículo adaptado para que pudiera desplazarse con mayor autonomía.

La alegría duró poco. Meses después, la moto fue robada y apareció desarmada.

La respuesta volvió a llegar desde la propia comunidad.

Amigos y vecinos organizaron rifas, festivales y distintas campañas para reunir el dinero necesario y reparar el vehículo, que finalmente volvió a quedar en condiciones.

Aquella cadena de solidaridad no terminó allí.

Con el tiempo surgió también la posibilidad de construirle una vivienda propia, otro proyecto que movilizó a vecinos y personas que habían conocido su historia.

En noviembre de 2016, Oscarcito pudo ingresar a su casa en la esquina de Tomás Ferrari y General Paz, en el barrio Villa Celestina.

“Mi vida es feliz, no quisiera despertar de este sueño todavía”, había dicho entonces, en uno de los momentos más importantes de su vida.

Durante la década siguiente siguió recorriendo Villa Mercedes, trabajando y manteniendo ese vínculo cotidiano con quienes ya lo reconocían apenas lo veían pasar.

Su muerte generó pesar entre vecinos que durante años compartieron con él una charla, una compra, una foto o simplemente un saludo en alguna esquina.

Oscarcito deja una historia atravesada por las dificultades, pero también por el esfuerzo propio y por una red de solidaridad que acompañó buena parte de su vida.

Para muchos mercedinos, su ausencia dejará un vacío difícil de disimular en esas calles que durante tanto tiempo recorrió con su moto adaptada y una sonrisa.