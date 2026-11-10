SEGURIDAD PROVINCIAL
La Expo Seguridad convocó a cientos de familias y mostró el trabajo de las fuerzas de San Luis
La tercera edición de la Expo Seguridad 2026 cerró con una importante convocatoria en el Parque de las Naciones, donde cientos de vecinos participaron de dos jornadas destinadas a conocer el trabajo de las fuerzas de seguridad de San Luis.
El encuentro, organizado por el Ministerio de Seguridad provincial, se realizó el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con propuestas recreativas, demostraciones operativas y espacios de prevención para toda la familia.
Durante ambas jornadas, los visitantes pudieron recorrer los stands institucionales, observar equipamiento policial y conocer las herramientas que utilizan las distintas áreas de seguridad en sus tareas cotidianas.
Entre las principales atracciones se destacaron las exhibiciones de la División Canes, los paseos a caballo de la División Montada y las presentaciones de la Banda de Música de la Policía.
Los más pequeños también participaron de circuitos de educación vial con kartings, actividades recreativas y una tirolesa instalada por los Bomberos de la Policía.
El torneo Cóndor Negro reunió a 17 equipos
Uno de los momentos centrales fue el desarrollo de las etapas finales del Torneo de Fuerzas Especiales Cóndor Negro, que reunió a 17 equipos provenientes de diferentes puntos del país.
Los participantes enfrentaron exigentes pruebas físicas y operativas, entre ellas un duatlón, intervenciones en una Casa de Fuego y una marcha forzada de más de 25 kilómetros, durante la cual debieron transportar 15 kilos de equipamiento.
Además, se realizó por primera vez la competencia Tactical Combat, que enfrentó a integrantes de las distintas delegaciones en pruebas de combate.
El cierre incluyó la entrega de las Copas Challenger en las categorías masculina y femenina, con la presencia de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; el jefe de la Policía, Juan Carlos Serrano; y otras autoridades provinciales.
Desde la organización realizaron un balance positivo de la convocatoria y destacaron la importancia de acercar las instituciones a la comunidad, promover la prevención y visibilizar el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad durante todo el año.
La Expo Seguridad concluyó con sorteos y actividades para los visitantes, consolidándose como un espacio de encuentro entre las familias y las instituciones provinciales.