Una docente rural de Cortaderas contó cómo es enseñar en una escuela con plurigrado

Enseñar en una escuela rural implica mucho más que dar clases. Para Gisela Cabrera, directora de Personal Único de la Escuela N°418 “Fray Justo Santa María de Oro”, en el paraje San Miguel de Cortaderas, también significa acompañar, contener y adaptarse todos los días a realidades muy diferentes.

La docente trabaja con un sistema de plurigrado, en el que conviven alumnos de distintas edades y niveles dentro de la misma aula.

Esa dinámica obliga a organizar el trabajo por sectores y a distribuir los tiempos según las necesidades de cada estudiante.

Mientras los más grandes avanzan con mayor autonomía, Cabrera concentra buena parte de su atención en los más pequeños y en aquellos que requieren acompañamientos específicos.

En la escuela también asisten niños con autismo y otras discapacidades, una realidad que exige una tarea más personalizada y un seguimiento permanente.

“Tenemos que ser, aparte de docentes, psicólogos. Pero lo hacemos con mucho amor y siempre por los niños”, expresó.

El vínculo con las familias ocupa otro lugar central en la vida cotidiana de la institución.

Cabrera explicó que, en muchos casos, la escuela rural funciona también como un espacio de referencia para resolver problemas que exceden lo estrictamente educativo.

“Somos docentes, directivos, ordenanzas, papás y hasta psicólogos de los niños”, señaló.

Según relató, las familias suelen acercarse a la escuela no solo por cuestiones pedagógicas, sino también para pedir orientación o ayuda frente a dificultades personales y sociales.

La docente valoró además la conmemoración del Día del Maestro Rural Sanluiseño y consideró importante que la tarea realizada en estos establecimientos tenga un reconocimiento específico.

Para Cabrera, visibilizar el trabajo rural también permite mostrar una realidad educativa marcada por las distancias, los recursos limitados y la multiplicidad de funciones que asumen quienes están al frente de esas escuelas.

Al referirse a sus alumnos, dejó una definición que resume su mirada sobre la tarea docente.

“Les deseo lo mejor y que aprendan con amor y respeto, como lo venimos haciendo. La educación es el mejor ejemplo que pueden tener y la mejor herencia”, sostuvo.

En una escuela donde una misma persona debe enseñar, administrar, acompañar y contener, la experiencia de Cabrera refleja una parte del trabajo cotidiano que sostienen los docentes rurales en distintos puntos de San Luis.