Paul McCartney alcanzó una fortuna de US$1.400 millones y es el tercer músico más rico del mundo

Paul McCartney alcanzó un nuevo récord, esta vez lejos de los escenarios. El histórico músico británico acumuló una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares y se convirtió en el tercer artista musical más rico del mundo, según un informe publicado por la revista Forbes.

El exintegrante de The Beatles, de 84 años, solamente es superado por el rapero Jay-Z, con un patrimonio de 2.800 millones de dólares, y la cantante Taylor Swift, con 2.000 millones.

La riqueza de McCartney no proviene únicamente de sus éxitos musicales. Una de sus principales fuentes de ingresos es MPL Communications, la compañía editorial que fundó en 1969 y que administra derechos de autor de miles de composiciones, tanto propias como de otros artistas.

A través de esa empresa, el músico obtiene regalías por canciones que siguen reproduciéndose en todo el mundo, incluidos clásicos navideños, obras de Broadway y composiciones de reconocidos intérpretes.

Los Beatles siguen generando millones

Otro de los pilares de su fortuna es el legado de The Beatles. La empresa Apple Corps, vinculada a la histórica banda de Liverpool, genera aproximadamente 50 millones de dólares anuales mediante reproducciones digitales, ventas de discos y comercialización de productos.

McCartney, Ringo Starr y los herederos de John Lennon y George Harrison reciben cada uno el 25% de los beneficios de esa compañía.

A esos ingresos se suman las ganancias obtenidas por sus giras internacionales, propiedades inmobiliarias en el Reino Unido y Estados Unidos, y una colección de arte que incluye obras de Pablo Picasso y René Magritte.

Después de más de seis décadas de trayectoria, Paul McCartney continúa haciendo historia, no solo como una de las figuras más influyentes de la música, sino también como uno de los artistas con mayor patrimonio económico del planeta.