Elecciones 2027: unas 20 provincias se despegarán de la presidencial de Milei

El escenario electoral de 2027 comienza a tomar forma y anticipa un año de intensa actividad política en la Argentina. Alrededor de 20 provincias tienen previsto separar sus elecciones locales de la votación presidencial, en la que Javier Milei buscará su reelección.

La estrategia de los gobernadores apunta a evitar que la disputa por la Casa Rosada influya directamente en los resultados provinciales y a concentrar las campañas en los candidatos y las problemáticas de cada distrito.

El calendario comenzará el 14 de febrero en Neuquén, la primera provincia que oficializó su convocatoria, y se extenderá durante buena parte del año, antes de las elecciones nacionales previstas para el 24 de octubre.

Las provincias que adelantarán sus elecciones

Santa Fe tiene previsto realizar sus elecciones primarias el 18 de abril y las generales el 13 de junio, mientras que Tucumán votará el 9 de mayo.

Salta analiza convocar a las urnas entre el 16 y el 23 de mayo, y Misiones evalúa hacerlo entre abril y mayo. En tanto, Corrientes proyecta sus comicios para junio o julio.

También avanzan con el desdoblamiento Mendoza, San Juan, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Formosa, mientras que Córdoba y Chaco se encaminan hacia un calendario propio.

Sin embargo, varias de estas jurisdicciones todavía deben oficializar sus fechas.

Buenos Aires mantiene la incógnita

Por el momento, Catamarca es la única provincia que anunció su intención de votar el mismo día que las elecciones presidenciales. La Rioja podría adoptar una decisión similar.

Las mayores incógnitas están en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conducida por Jorge Macri.

En ambos distritos, la definición dependerá de las negociaciones políticas y de las posibles alianzas de cara a 2027.