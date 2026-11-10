Argentina comienza una nueva era sin Messi y se prepara para enfrentar a Uruguay

La Selección argentina comienza una nueva etapa en su historia. Después del retiro de Lionel Messi del combinado nacional, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inicia este martes su preparación para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, en la última fecha FIFA de 2026.

Los futbolistas convocados comenzaron a llegar el lunes al predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde este martes, desde las 10:00, realizarán el primer entrenamiento a puertas cerradas.

La Albiceleste enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre, a las 20:00, en La Bombonera, mientras que el martes 17 se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.