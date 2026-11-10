SELECCIÓN ARGENTINA
Argentina comienza una nueva era sin Messi y se prepara para enfrentar a Uruguay
La Selección argentina comienza una nueva etapa en su historia. Después del retiro de Lionel Messi del combinado nacional, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inicia este martes su preparación para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, en la última fecha FIFA de 2026.
Los futbolistas convocados comenzaron a llegar el lunes al predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde este martes, desde las 10:00, realizarán el primer entrenamiento a puertas cerradas.
La Albiceleste enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre, a las 20:00, en La Bombonera, mientras que el martes 17 se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El desafío de jugar sin Messi
La principal novedad de esta convocatoria es la ausencia definitiva del capitán argentino, quien se despidió de la Selección el pasado 6 de octubre, durante el amistoso frente a Benín.
Su salida abre un proceso de renovación en el plantel, con futbolistas jóvenes que buscan consolidarse y asumir mayores responsabilidades.
Entre los convocados aparecen Nicolás Paz, Valentín Barco, Matías Soulé, Franco Mastantuono y José Manuel López, mientras que también se destacan los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.
Una de las incógnitas es quién utilizará la histórica camiseta número 10 que dejó Messi. Nicolás Paz aparece entre los posibles candidatos, aunque Scaloni todavía no tomó una decisión.
Scaloni prepara el equipo y define su futuro
El cuerpo técnico continuará con los entrenamientos el miércoles 11, desde las 17:00, con un tramo abierto a la prensa. El jueves habrá una última práctica a puertas cerradas y una conferencia de Scaloni.
Además de preparar los amistosos, el entrenador mantiene conversaciones con la Asociación del Fútbol Argentino para renovar su contrato, que vence en diciembre.
Claudio Tapia busca garantizar la continuidad de Scaloni, quien conquistó dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima, además de alcanzar el subcampeonato mundial en 2026.
Los próximos encuentros servirán para evaluar variantes, consolidar nuevos nombres y comenzar a construir el equipo que afrontará los desafíos internacionales de 2027.
Sin Messi como principal referente, Argentina inicia una etapa de transición con el objetivo de mantener su protagonismo entre las grandes selecciones del mundo.