Venta Directa suma alimentos frescos y productos regionales para las familias de San Luis

La propuesta de Venta Directa continúa consolidándose en la ciudad de San Luis como una alternativa para que las familias accedan a alimentos frescos y productos regionales, al tiempo que acompañan el trabajo de pequeños productores y emprendedores de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, se desarrolla todos los miércoles, de 9:00 a 13:30, frente a la Plaza de los Halcones, donde los vecinos pueden adquirir productos directamente de quienes los elaboran.

El espacio reúne a productores familiares y emprendedores de distintos puntos de San Luis, que comercializan alimentos frescos, elaboraciones propias y productos regionales, sin intermediarios.

Desde la dirección de Producción Familiar, Frutihortícola y Apícola destacaron que el objetivo es fortalecer los canales de comercialización y generar nuevas oportunidades para quienes desarrollan actividades productivas.

“Cada jornada es una oportunidad para visibilizar el trabajo que realizan los productores y fortalecer el vínculo entre quienes producen y quienes eligen consumir productos locales”, expresó Luisina Tuti, subdirectora de Producción Apícola.

La organización recordó que, ante condiciones climáticas desfavorables, las actividades podrían suspenderse o reprogramarse. Cualquier modificación será comunicada a través de las redes sociales oficiales del Ministerio.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 2664-452000, interno 3651, o por WhatsApp al 2665-267101.